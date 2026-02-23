Тріумф «Однієї битви за іншою» та несподівана поразка Тімоті Шаламе: підсумки премії BAFTA

Стрічка «Одна битва за іншою» Пола Томаса Андерсона стала головним тріумфатором цьогорічної церемонії BAFTA. Фільм здобув шість нагород, зокрема у категоріях «Найкращий фільм», «Найкращий режисер», «Найкраща операторська робота», «Найкращий монтаж», «Найкраща чоловіча роль другого плану» та «Найкращий адаптований сценарій», пише The Guardian.

Фільм, натхненний романом Томаса Пінчона «Вайнленд», претендував на 14 статуеток. Приймаючи нагороду, Андерсон емоційно звернувся до скептиків: «Кожен, хто каже, що кіно вже не те, може йти під три чорти, бо це був неймовірний рік. У нашому фільмі є цитата Ніни Сімон: "Я знаю, що таке свобода — це відсутність страху". Тож продовжуймо творити без страху».

Вампірський трилер Раяна Куглера «Грішники» отримав три нагороди: за найкращий оригінальний сценарій, найкращий саундтрек та найкращу жіночу роль другого плану (Вунмі Мосаку). Куглер став першим темношкірим переможцем у категорії «Найкращий оригінальний сценарій».

Драма Хлої Чжао «Гамнет» здобула дві перемоги. Джессі Баклі, яка зіграла дружину Вільяма Шекспіра, стала першою ірландською акторкою, що отримала BAFTA за головну жіночу роль. Критики високо оцінили її проникливу гру матері, яка переживає втрату сина. Тепер Баклі вважають однією з головних претенденток на «Оскар».

Справжньою сенсацією став Роберт Арамайо. Він обійшов фаворитів — Тімоті Шаламе та Леонардо Ді Капріо — і здобув перемогу в категорії «Найкраща чоловіча роль» за роботу в байопіку «Я матюкаюся» (I Swear).

У категорії «Найкращий документальний фільм», де була номінована стрічка українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки», перемогу здобув фільм «Містер Ніхто проти Путіна» Девіда Боренштейна. Картина розповідає про російського вчителя Павла Таланкіна, який таємно документував перетворення своєї школи на центр вербування під час вторгнення в Україну.

Серед інших лауреатів вечора: «Франкенштейн» Гільєрмо дель Торо отримав три технічні нагороди, «Сентиментальна цінність» Йоахіма Трієра стала найкращим фільмом іноземною мовою, а «Зоотрополіс 2» визнали найкращою анімаційною стрічкою.