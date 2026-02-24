Найбільший готель у Києві: чому Circle будують саме зараз

Біля метро «Почайна» триває будівництво Circle — найбільшого готелю столиці на 382 номери, який водночас позиціонують як креативний бізнес-кластер. Ідея виходить за межі готельного бізнесу: Circle задуманий як ком’юніті-хаб — інфраструктура для спільноти, технологічної та креативної економіки. Ми розібралися, чому цей масштабний проєкт реалізують саме під час війни.

Навіщо Києву ком’юніті-готель — і чому саме зараз?

Проєкт вперше впроваджує в Україні формат ком’юніті-готелю — в його межах передбачені падел-клуб, коворкінг Spaces, спортивний клуб Smartass, івент-простір на 500 гостей, студія звукозапису, SPA-зона та медичний хаб.

«Сьогодні в Україні зростає внутрішній бізнес-туризм, і Київ залишається його ключовою точкою. Підприємці та представники міжнародних організацій регулярно приїжджають до столиці для запуску проєктів і партнерств. Місту потрібна інфраструктура, яка не просто розміщує гостей, а створює єдине середовище для роботи й нетворкінгу. Головна ідея Circle — сформувати креативно-технологічний кластер, здатний запускати бізнеси й культурні продукти з потенціалом виходу на міжнародні ринки», — коментують творці.

«Найкреативніші ідеї народжуються на перетині, — кажуть у команді Circle. — Нас надихають спільноти, що формувалися навколо конкретних місць — як Фабрика Воргола, де “народилися” The Velvet Underground, чи Баугауз із його співпрацею архітекторів, дизайнерів і митців. Їх об’єднувала спільна риса: простір, у якому щоденні зустрічі приводили до появи нових робіт, ініціатив і рішень. Ми створюємо Circle саме як таке середовище — не лише готель, а інфраструктуру для спільноти».

Ставка на експортний потенціал

У Великій Британії креативні індустрії щороку генерують понад £120 мільярдів валової доданої вартості — це більш ніж 5% ВВП країни. В Україні до повномасштабної війни креативні індустрії формували близько 4% економіки, а ІТ-сектор приносив понад $7 мільярдів експортного виторгу на рік. Надідея Circle, за словами команди, — посилити галузі, що створюють валютні надходження та працюють на відновлення країни.

Краудфандингове фінансування: інвестувати може кожен

Circle реалізують у форматі крауд-інвестицій: кожен номер у готелі є окремою інвестиційною одиницею, яку можна придбати як дохідний актив з прибутковістю 10–11%. Орендні платежі сплачуватимуться власнику незалежно від коливань ринку і сезонності, а всі операційні витрати — зокрема комунальні платежі, технічне обслуговування та роботу персоналу — покриватиме компанія-керівник. Управлінням займатиметься готельний оператор Apgrade з десятирічним досвідом та портфелем із понад п’ятнадцяти готелів, що забезпечує повний цикл експлуатації, сервіс та маркетинг об'єкта.

Архітектура та концепт простору

Circle інтегрований у комплекс Boston Creative House на проспекті Степана Бандери, 14-Б. Архітектура будівлі натхненна сучасним Бостоном і його інфраструктурою: чіткі лінії, великі панорамні вікна, поєднання бетону, скла та відкритих просторів.

Усі зони загального користування спроєктовані навколо ідеї community building — створення місць для тривалого перебування, роботи та нетворкінгу. Завершення будівництва заплановане на початок 2027 року.