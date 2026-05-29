Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Фронтмен гурту The White Stripes Джек Вайт відкрив у Лондоні свою першу мистецьку виставку

Іван Назаренко 29 травня 2026
590
Фронтмен гурту The White Stripes Джек Вайт відкрив у Лондоні свою першу мистецьку виставку

У Лондоні відкрилася перша мистецька виставка Джека Вайта — фронтмена гурту The White Stripes і засновника лейблу Third Man Records. Експозиція These Thoughts May Disappear проходить у галереї Ньюпорт-Стріт художника Демієна Герста й триватиме до 13 вересня, пише NME.

На виставці представили понад 100 робіт Вайта, зокрема скульптури, меблі та об’єкти з перероблених матеріалів. За словами музиканта, це показує той бік його творчості, який більшість людей раніше не бачила.

Серед експонатів — нова версія його скульптури The Red Tree. Оригінальний проєкт Вайт створив ще у 2015 році, коли пофарбував у червоний колір мертве дерево у своєму саду. Для виставки його відтворили у пластиковій смолі.

Окреме місце займають об’єкти, пов’язані з раннім досвідом Вайта як оббивника меблів. У 15 років він навчався цьому ремеслу, а у 21 відкрив власну майстерню Third Man Upholstery.

Один зі стільців музикант створив разом із Демієном Герстом: художник розписав шматок шкіри, а Вайт вирізав його та використав для нової оббивки крісла компанії Eames.

Багато матеріалів для робіт Вайт знаходив сам, зокрема в Нешвіллі, де підбирав старі меблі, залишені на викид. За його словами, ще з дитинства в Детройті він звик бачити в таких речах потенціал для нового життя.

Вайт розповів, що раніше не виставляв ці роботи, бо його про це ніхто не просив і не заохочував. Ідея зробити виставку з’явилася після пропозиції Демієна Герста.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Редактори Wikipedia пригрозили страйком після закриття команди, що допомагала волонтерам сайту Громадські організації поставили Кличку понад 100 запитань про управління Києвом — що вимагають від мера У Мілані реставрують мозаїку бика, якому туристи протерли геніталії «на удачу» Uber дозволить туристам спробувати дрифт на гоночній трасі в Японії
Артспільнота «Нагірна 22» закривається: митці спільноти — про свої останні дні в студії 29 травня 2026 «Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати 28 травня 2026 Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: це 6-й OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.