Фронтмен гурту The White Stripes Джек Вайт відкрив у Лондоні свою першу мистецьку виставку

У Лондоні відкрилася перша мистецька виставка Джека Вайта — фронтмена гурту The White Stripes і засновника лейблу Third Man Records. Експозиція These Thoughts May Disappear проходить у галереї Ньюпорт-Стріт художника Демієна Герста й триватиме до 13 вересня, пише NME.

На виставці представили понад 100 робіт Вайта, зокрема скульптури, меблі та об’єкти з перероблених матеріалів. За словами музиканта, це показує той бік його творчості, який більшість людей раніше не бачила.

Серед експонатів — нова версія його скульптури The Red Tree. Оригінальний проєкт Вайт створив ще у 2015 році, коли пофарбував у червоний колір мертве дерево у своєму саду. Для виставки його відтворили у пластиковій смолі.

Окреме місце займають об’єкти, пов’язані з раннім досвідом Вайта як оббивника меблів. У 15 років він навчався цьому ремеслу, а у 21 відкрив власну майстерню Third Man Upholstery.

Один зі стільців музикант створив разом із Демієном Герстом: художник розписав шматок шкіри, а Вайт вирізав його та використав для нової оббивки крісла компанії Eames.

Багато матеріалів для робіт Вайт знаходив сам, зокрема в Нешвіллі, де підбирав старі меблі, залишені на викид. За його словами, ще з дитинства в Детройті він звик бачити в таких речах потенціал для нового життя.

Вайт розповів, що раніше не виставляв ці роботи, бо його про це ніхто не просив і не заохочував. Ідея зробити виставку з’явилася після пропозиції Демієна Герста.