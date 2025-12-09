Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Персонал Лувру оголосив страйк на тлі кризи в музеї

Артем Черничко 09 грудня 2025
316
Персонал Лувру оголосив страйк на тлі кризи в музеї

Поки Лувр продовжує зіштовхуватися з численними проблемами, 200 співробітників паризького музею від імені трьох профспілок одноголосно проголосували за початок безстрокового страйку з 15 грудня. Це може призвести до закриття музею протягом різдвяно-новорічного періоду, пише ARTnews.

Повідомлення про страйк, подане профспілками CGT, CFDT та Sud до Міністерства культури Франції, малює похмуру картину. У ньому йдеться про те, що «відвідування Лувру стало справжньою смугою перешкод» для гостей, а сам музей перебуває у «кризі» з «постійним погіршенням умов праці».

Рішення про страйк є кульмінацією низки проблем, які турбують персонал протягом останнього року. Ще у січні директор музею Лоранс де Кар попередила про протікання води, переповненість і пошкодження музейних приміщень, закликаючи до капітального ремонту. У відповідь президент Франції Емманюель Макрон оголосив про масштабний план реновації Лувру, вартість якого оцінюється у €700–800 мільйонів.

Однак ці плани не змогли повністю вгамувати невдоволення. У червні музей вже був змушений закритися через стихійний страйк через натовпи туристів і важкі умови праці. Ситуація загострилася у жовтні, коли в музеї сталося гучне пограбування. Профспілки заявили, що ця крадіжка «висвітлила недоліки в пріоритетах, про які давно повідомлялося».

Після жовтневого інциденту персонал висловив своє обурення, освиставши директорку музею на зустрічі. Офіційний звіт підтвердив, що системи безпеки Лувру були застарілими. Хоча Міністерство культури пообіцяло встановити 100 нових камер відеоспостереження, вони не будуть повністю функціонувати до кінця 2026 року.

Нещодавні проблеми, включаючи закриття зали з грецькими цінностями та затоплення бібліотеки відділу єгипетських старожитностей лише посилили кризу. Минулого тижня французький парламент оголосив про початок власного розслідування щодо стану Лувру.

Фото на обкладинці: Фото: Eric Broncard / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP
Мітки
Новини
Читайте також
19 тижнів на першому місці: хіт Мераї Кері All I Want for Christmas Is You встановив рекорд Billboard У Німеччині продають віллу нобелівського лауреата з літератури Ґюнтера Ґрасса Австралія першою у світі заборонила соцмережі дітям до 16 років Kyiv Food Market повертається після реновації — коли відкриття
Сентиментальна цінність «Сентиментальної цінності» 08 грудня 2025 «І Місяць став, наче кров»: як людство вчилося тлумачити небесні знаки 06 грудня 2025 Пастуший пиріг: як британська антикризова страва стала світовою класикою 06 грудня 2025 «Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня 05 грудня 2025 Куди піти в Києві 6–7 грудня: афіша для тих, хто цікавиться історією і традиціями Різдва 04 грудня 2025 Читати: 5 книжок грудня 04 грудня 2025

© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.