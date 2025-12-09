Персонал Лувру оголосив страйк на тлі кризи в музеї

Поки Лувр продовжує зіштовхуватися з численними проблемами, 200 співробітників паризького музею від імені трьох профспілок одноголосно проголосували за початок безстрокового страйку з 15 грудня. Це може призвести до закриття музею протягом різдвяно-новорічного періоду, пише ARTnews.

Повідомлення про страйк, подане профспілками CGT, CFDT та Sud до Міністерства культури Франції, малює похмуру картину. У ньому йдеться про те, що «відвідування Лувру стало справжньою смугою перешкод» для гостей, а сам музей перебуває у «кризі» з «постійним погіршенням умов праці».

Рішення про страйк є кульмінацією низки проблем, які турбують персонал протягом останнього року. Ще у січні директор музею Лоранс де Кар попередила про протікання води, переповненість і пошкодження музейних приміщень, закликаючи до капітального ремонту. У відповідь президент Франції Емманюель Макрон оголосив про масштабний план реновації Лувру, вартість якого оцінюється у €700–800 мільйонів.

Однак ці плани не змогли повністю вгамувати невдоволення. У червні музей вже був змушений закритися через стихійний страйк через натовпи туристів і важкі умови праці. Ситуація загострилася у жовтні, коли в музеї сталося гучне пограбування. Профспілки заявили, що ця крадіжка «висвітлила недоліки в пріоритетах, про які давно повідомлялося».

Після жовтневого інциденту персонал висловив своє обурення, освиставши директорку музею на зустрічі. Офіційний звіт підтвердив, що системи безпеки Лувру були застарілими. Хоча Міністерство культури пообіцяло встановити 100 нових камер відеоспостереження, вони не будуть повністю функціонувати до кінця 2026 року.

Нещодавні проблеми, включаючи закриття зали з грецькими цінностями та затоплення бібліотеки відділу єгипетських старожитностей лише посилили кризу. Минулого тижня французький парламент оголосив про початок власного розслідування щодо стану Лувру.