Папа Римський закликав священників не готувати проповіді за допомогою ШІ

Ірина Маймур 26 лютого 2026
Папа Римський Лев XIV закликав священників «протистояти спокусі» готувати проповіді за допомогою штучного інтелекту.

Про це він заявив під час закритої зустрічі з духовенством Римської єпархії, повідомляє Vatican News.

Після основної промови понтифік відповів на чотири запитання священників. У розмові йшлося про духовне життя, пастирську роботу, інтернет і нові технології.

«Як і всі м’язи в тілі, якщо ми їх не використовуємо, якщо ми ними не рухаємо, вони вмирають. Мозок потрібно використовувати, тому наш інтелект також потрібно трохи тренувати, щоб не втратити цю здатність», — сказав Лев XIV.

За його словами, навіть з огляду на розвиток технологій штучний інтелект не може замінити священника.

«Виголошувати справжню проповідь означає ділитися вірою, а штучний інтелект ніколи не зможе ділитися вірою», — наголосив Папа.

Окремо він застеріг духовенство від ототожнення соціальних мереж із реальним духовним життям. Понтифік назвав «ілюзією в інтернеті та TikTok» сприйняття лайків і підписників як справжнього духовного зв’язку.

Під час зустрічі також ішлося про важливість особистої молитви, живого контакту з громадою та братерських стосунків між священниками.

