Громадські організації поставили Кличку понад 100 запитань про управління Києвом — що вимагають від мера

Київські громадські організації опублікували понад 100 питань до міського голови столиці Віталія Кличка та закликали його провести відкриту розмову з громадою та медіа.

Звернення з’явилося напередодні Дня Києва. Його автори нагадують, що ще понад чотири місяці тому 17 громадських організацій просили мера вийти на публічну пресконференцію, однак, за їхніми словами, відповіді на цей заклик досі не було.

Після цього кияни зареєстрували петицію на сайті Київради з вимогою зобов’язати міського голову прозвітувати перед громадою про свою роботу.

Питання охоплюють майже всі ключові сфери життя столиці: бюджет, оборону, транспорт, тепломережі, корупційні справи, забудову, охорону історичної спадщини, зелені зони, безбар’єрність, метро, дорожню безпеку та комунікацію міської влади з киянами.

Серед організацій, які долучилися до звернення, — «Пасажири Києва», U-Cycle, «Гроші на ЗСУ», «Зберегти Квіти України», «Мапа Реновації», «Почайна», «Парк Прирічна», «Спадщина Київ», «Екопарк Осокорки» та інші громадські ініціативи.

Серед ключових питань до Віталія Кличка:

Які пріоритети Києва на четвертому році повномасштабної війни? Чому місто має один із найбільших місцевих бюджетів країни, але роками не вирішує проблеми аварійних мостів, тепломереж і базової інфраструктури? Чому Київ продовжує фінансувати непершочергові ремонти й благоустрій, тоді як допомога Силам оборони становить менш як 5% бюджету міста? Скільки коштів реально виділили та використали на програму зенітних дронів для збиття шахедів? Чи придбало місто дизельні генератори для «Київводоканалу», які обіцяли поставити ще на початку 2026 року? Чому КМДА не проводить масштабної заміни застарілих тепломереж, через що аварії повторюються на тих самих ділянках? Коли Київ почне планувати будівництво власного сміттєпереробного заводу? Які кадрові рішення ухвалили після гучних корупційних скандалів у міській владі? Коли мер дізнався про ймовірну «земельну банду Комарницького»? Чому мер системно не проводить відкриті зустрічі з громадськими організаціями та медіа? Чому успішні петиції киян часто не виконуються або отримують формальні відповіді? Чому рішення про фонтан на Бессарабській площі ухвалювали без повноцінного громадського обговорення? Коли Київ отримає новий Генеральний план, якщо чинний документ було затверджено ще у 2002 році й розраховано до 2020-го? Скільки соціального житла місто збудувало або придбало за останні 10 років для ВПО, ветеранів, людей з інвалідністю та молодих сімей? Коли Київ ухвалить заборону на знесення історичних будівель віком понад 100 років? Коли буде відновлено садибу Зеленських, руйнування якої сам Кличко називав «цинічною провокацією»? Якою є позиція міської влади щодо майбутнього Житнього ринку? Чому КМДА пропонує підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 грн і запровадити місячний проїзний за 4875 грн? Чому за 12 років мерства Кличка в Києві не побудували жодної нової станції метро? Чому зростання смертності в ДТП не стало окремою темою для міської програми безпеки дорожнього руху?

Автори звернення заявляють, що очікують від міського голови відкритої розмови про стан управління столицею, особливо в умовах війни, обстрілів і соціальної напруги.