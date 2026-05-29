У Мілані реставрують мозаїку бика, якому туристи протерли геніталії «на удачу»

Артем Черничко 29 травня 2026
У Мілані розпочали реставрацію знаменитої мозаїки з биком, розташованої в історичній галереї Galleria Vittorio Emanuele II. Мистецький об'єкт серйозно постраждав через багаторічну туристичну традицію, пов'язану з делікатними частинами тіла тварини. Про це пише BBC.

За міською легендою, кожен, хто наступить п'ятою на яєчка бика і прокрутиться на них за годинниковою стрілкою тричі, матиме успіх і обов'язково повернеться до Мілана. Оскільки щодня цей ритуал повторюють тисячі відвідувачів, на місці яєчок утворився справжній кратер, а рожева плитка повністю стерлася.

Мозаїка бежево-синього бика, оточеного гербом, насправді символізує місто Турин — першу столицю Італії.

Цього тижня навколо мозаїки розгорнули невеликий будівельний майданчик. Майстер Джанлука Галлі вручну вирізає нові шматочки каменю на очах у зацікавлених перехожих, щоб повернути витвору мистецтва його первинний вигляд.

«Можливо, це й чарівний жест, але він дуже руйнівний для витвору мистецтва», — зазначив реставратор.

Востаннє мозаїку відновлювали у 2017 році. «Галерея — це жива спадщина, яка зношується саме тому, що її люблять і нею користуються. Ми дбаємо про неї, щоб так залишалося й надалі», — кажуть у міській раді Мілана.

Фото: Stefano RELLANDINI / AFP
