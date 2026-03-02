У Києві на Осокорках готують знесення історичної садиби — туди загнали важку техніку

У Дарницькому районі Києва під загрозою знищення опинилася історична будівля на вулиці Завальній, 2-Б. Як повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов із посиланням на місцевих мешканців, надвечір неділі, 1 березня, на майданчик завезли важку будівельну техніку.

«Вочевидь, історичну будівлю спробують знести вже цієї ночі. Поруч — чорний мікроавтобус, що перегороджує заїзд на будівництво, та охорона спортивної зовнішності», — написав активіст.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА оприлюднив офіційну позицію: відомство не надавало жодних дозволів на знесення садиби та не погоджувало проєкт реконструкції. Йдеться про плани перетворити одноповерховий будинок на 24-поверховий офісно-житловий комплекс.

За словами Перова, архітектор проєкту Микола Віхарєв заперечив свою безпосередню участь у розробці, зазначивши, що лише представляв презентацію компанії Old Kyiv Buildings. Згідно з нею, старий дерев’яний будинок планують надбудувати 23 поверхами й облаштувати підземний паркінг. Забудовники називають ці роботи «реконструкцією» і заперечують факт нового будівництва чи зносу, наголошує активіст.

Будинок на Завальній є зразком старої деревʼяної архітектури Лівобережжя. Споруда складена з брусу, облицьована глиняною штукатуркою по деревʼяній дранці. Вікна прикрашені дерев’яним різьбленим декором із характерними елементами флори та фауни, що були притаманні цій місцевості.

«Садиба є унікальним зразком розвитку лівобережної архітектури до приходу сюди масштабної урбанізації і однією з останніх згадок про селище Осокорки, що дало назву одному з найбільших житлових масивів Києва», — додає Перов.