balbek bureau зупиняє проєкт ком'юніті-хабу у Ворзелі — у чому причина

Команда проєкту RE:Ukraine Community Hub від balbek bureau оголосила про зупинку реалізації пілотного проєкту в селищі Ворзель Київської області. Причиною стала зміна функціонального призначення земельної ділянки з боку місцевої влади, що унеможливлює втілення головної мети ініціативи, повідомила команда.

Робота над RE:Ukraine Housing розпочалася ще у березні 2022 року як відповідь на потребу у гідному тимчасовому житлі для ВПО. У травні 2022 року Бучанська міська рада виділила ділянку у Ворзелі, а за рік за підтримки партнерів команда вже підготувала фундамент для перших секцій.

Згодом проєкт адаптували до запитів громади, перетворивши його на RE:Ukraine Community Hub — простір, де житло поєднувалося б із приміщеннями для надання адмінпослуг і реабілітації. Проте у 2025 році адміністрація громади переглянула стратегію розвитку території, залишивши будівлям виключно адміністративну функцію та повністю вилучивши житловий компонент.

«Ми прагнемо не просто збудувати стіни — ми ставимо собі за ціль створити гідне тимчасове житло та простір, що сприятиме відновленню й інтеграції людей, які втратили дім. У центрі проєкту для нас завжди залишається людина та її потреба у безпеці й стабільності», — пояснюють у команді RE:Ukraine System.

Аби ресурси партнерів не були витрачені марно, команда розробила план передачі активів:

Матеріальні активи: фарби, меблі та освітлення вже передані ініціативі «КО-ХАТИ» (урбаністична лабораторія METALAB) для облаштування житла ВПО в інших регіонах.

Інтелектуальний капітал: над проєктом працювали 29 фахівців. Результатом став готовий до розгортання пакет документації «під ключ», який команда готова втілити в будь-якій іншій громаді України.

Фінанси та інфраструктура: кошти, вкладені в підготовку ділянки та фундамент, залишаються громаді Ворзеля як внесок у розвиток інфраструктури, проте інтелектуальне право на проєкт залишається за командою RE:Ukraine System.

Незважаючи на зупинку пілоту у Ворзелі, команда RE:Ukraine System залишається відкритою до співпраці з іншими регіонами. Окрім системи житла, бюро продовжує роботу над онлайн-конструктором для збереження сіл RE:Ukraine Villages та проєктом сучасних укриттів RE:Ukraine Shelters.