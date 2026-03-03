HBO Max та Paramount+ об’єднаються в одну платформу

Компанія Paramount Skydance офіційно підтвердила плани щодо злиття стримінгових сервісів Paramount+ та HBO Max в одну платформу. Це рішення стало логічним кроком після фіналізації угоди про злиття Paramount та Warner Bros. Discovery, пише Variety.

Новий об'єднаний сервіс матиме базу в понад 200 мільйонів підписників, що дозволить йому на рівних конкурувати з лідерами ринку — Netflix та Disney+. За словами гендиректора Paramount Девіда Еллісона, об’єднання контенту й технологічних потужностей створить продукт, здатний змінити правила гри в індустрії.

Попри об'єднання платформ, нове керівництво наголошує на важливості збереження ідентичності HBO та планує надати бренду повну творчу незалежність. Еллісон підкреслив, що «HBO має залишатися HBO», тому його команда продовжить створювати преміальний контент без надмірного нагляду з боку топменеджменту Paramount.

Поки невідомо, чи буде HBO Max доступний як окремий розділ всередині нової платформи, чи відбудеться повна інтеграція, проте головною метою залишається розширення аудиторії для культових проєктів рівня «Гри престолів».

У грудні 2025 року Netflix намагався перехопити активи Warner Bros. Discovery, запропонувавши $27,75 за акцію. Проте минулого тижня Paramount покращила свою пропозицію до $31 за акцію, що рада директорів WBD визнала «кращою пропозицією». Після того як Netflix відмовився підвищувати ставки, злиття Paramount та WBD стало офіційним фактом.