Nike представила портативний стадіон для важкодоступних локацій

Компанія Nike спільно з креативною агенцією Amsterdam Berlin розробили систему ACG All Conditions Cup — мобільний стадіон модульного типу. Комплект спроєктований для проведення футбольних матчів на складних ландшафтах: від засніжених гір до піщаних пустель. Про це пише Dezeen.

Система складається з 1677 компонентів, які транспортуються у спеціальних сумках із вологостійкої тканини. Завдяки легким матеріалам конструкцію можна переносити вручну та швидко монтувати на нерівних поверхнях.

Конструктори зосередилися на стабільності та адаптивності кожного елемента. Ворота й трибуни виготовлені з алюмінієвих трубок із вбудованими клік-з'єднаннями. Спеціальні анкери та 3D-друковані шиповані ніжки дозволяють надійно фіксувати конструкції на снігу чи кам’янистому ґрунті.

На кутах поля встановлюються 7-метрові щогли з балонними лампами діаметром 1,2 метра, що забезпечують видимість у складних погодних умовах. Глядачі можуть самостійно збирати модульні сидіння, що складаються з алюмінієвого каркаса та натягнутої водонепроникної тканини.

Замість класичних роздягалень використовується система натяжних рейок, які можна закріпити між деревами або скелями для розміщення форми й аксесуарів.

Яскраво-помаранчевий колір системи обраний для кращої видимості у дикій природі та як візуальна ознака лінійки Nike ACG. Уперше стадіон випробували у віддаленому гірському районі П'ємонту під час презентації спільної колекції одягу Nike ACG x Inter Milan.

За словами розробників, система є повністю універсальною. Її можна модифікувати для створення кортів для тенісу, волейбольних майданчиків або навіть хокейних ковзанок у будь-якій точці планети.

Нагадаємо, під час Олімпіади бренд Nike ACG представив All Conditions Express — потяг для тренувань професійних спортсменів.