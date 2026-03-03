У центрі Києва 8 березня пройде Марш жінок: що вимагатимуть

Громадська організація «Марш Жінок» анонсувала у Києві щорічну акцію на 8 березня. Збір учасників заплановано об 11:00 у парку імені Тараса Шевченка.

Цьогорічний порядок денний маршу охоплює три ключові питання: безпека жінок у ЗСУ, звільнення жінок із російського полону та протидія новому проєкту Цивільного кодексу.

Організаторки наголошують на необхідності створення належних умов для служби жінок, які перебувають на фронті. Однією з головних вимог є ухвалення законопроєкту № 13037, спрямованого на боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями в армії.

Окрему увагу акція приділить питанню повернення цивільних і військових жінок, які перебувають у полоні. Активістки вимагають від державних органів та міжнародної спільноти посилення тиску на країну-агресора для пришвидшення обмінів та забезпечення повної реабілітації тих, хто повернувся.

Акцію також присвятять протидії новому проєкту Цивільного кодексу (№ 14394 та його альтернативним варіантам). Представниці ГО застерігають від можливого відкату у сфері прав жінок під виглядом євроінтеграційних реформ.

«Ми виходимо за всіх жінок, чиї права намагаються обмежити просуванням законодавчих змін під виглядом євроінтеграції. Новий Цивільний кодекс — не реформа, а спроба ввести суспільство в оману та проштовхнути консервативні, антидемократичні закони», — зазначають організаторки.

Активістки вимагають відкликати поточні редакції документів і провести широкі публічні обговорення із залученням незалежних експертів та громадського сектору.