Український актор Роланд Мішко знявся у рекламі від лауреата фестивалю «Каннські леви»

Український актор Роланд Мішко знявся в рекламному ролику до 300-річчя Національної лотереї Нідерландів. Відео вже транслюється на нідерландському телебаченні та доступне онлайн, пише «Суспільне Культура».

Режисером ролика став нідерландський режисер Маттіс ван Гейнінген — володар гран-прі фестивалю «Каннські леви» 2012 року. Він відомий масштабними рекламними короткометражками, зокрема кампаніями для Canal+ і роликом для Kia з Меліссою Маккарті, створеним для Super Bowl 2017. Ван Гейнінген також працював над рекламними кампаніями таких брендів, як Samsung, Coca-Cola, BMW, Heineken, Pepsi, Adidas, YouTube, Nike, Volkswagen та PlayStation.

Зйомки тривали п’ять днів у трьох містах Нідерландів. Мішко зіграв юнака в шести різних історичних епохах — від 1726 до 2026 року, проживаючи ключові моменти історії країни.

За словами актора, участь у проєкті почалася з кастингу в Лондоні. Під час підготовки він пройшов кілька днів примірок — загалом використали близько 150 костюмів. Деякі сцени знімали з великим розмахом, наприклад, десятисекундний епізод із футбольними фанатами на даху будинку біля каналу знімали приблизно 12 годин.

Мішко назвав роботу великим викликом, адже це лише його другий міжнародний проєкт. За словами актора, усі професійні навички, які знадобилися на майданчику, він здобув під час роботи в українському кіно.

Українським глядачам актор відомий за фільмами «Мої думки тихі» та «Чому я живий», а також серіалами «Секс, інста і ЗНО» і «Зозулі».