Громадяни США надіслали 32 тисячі листів Білому дому із протестом проти перебудови за планом Трампа

Перед розглядом фінального проєкту бального залу у східному крилі Білого дому Національна комісія з планування столиці США отримала понад 32 тисячі коментарів від громадськості — більшість із них виступають проти будівництва, пише Dezeen.

Проєкт, розроблений архітектурною студією Shalom Baranes Associates, мають обговорити на відкритому засіданні National Capital Planning Commission 5 березня. Раніше його вже схвалила Commission of Fine Arts.

Комісія оприлюднила понад 10 тисяч сторінок листів і звернень, серед яких є навіть рукописні повідомлення. У багатьох із них люди критикують масштаб будівлі, її зовнішній вигляд, високу вартість і саму ідею перебудови історичної частини резиденції. Деякі автори листів пишуть, що їх глибоко засмучує знищення східного крила, а новий зал називають надто помпезним.

«Ми не хочемо бачити бальну залу, арку або будь-яку будівлю з ім'ям Трампа». Фото: National Capital Planning Commission

Історичне східне крило знесли у жовтні 2025 року за планом адміністрації Дональд Трамп. На його місці пропонують звести нову будівлю площею близько 8,3 тисяч квадратних метрів із позолоченим бальним залом на 22 тисячі квадратних метрів для офіційних прийомів.

У відповіді на критику комісія зазначила, що нова споруда розташовуватиметься поруч із будівлями значних розмірів, а оприлюднені рендери не повністю відображають те, як об’єкт виглядатиме для відвідувачів. Також у проєкті можуть внести невеликі зміни, зокрема прибрати декоративний фронтон, щоб зменшити висоту будівлі.

Будівництво вже намагалася зупинити організація National Trust for Historic Preservation, але федеральний суд відмовився блокувати роботи. Якщо комісія схвалить фінальні креслення, будівництво нового залу може розпочатися вже цієї весни.