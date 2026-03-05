Мемуари Жизель Пеліко «Гімн життю» вийдуть українською

Видавництво «Атена» видасть український переклад книги «Гімн життю» (A Hymn to Life) — мемуарів французької активістки Жизель Пеліко, повідомив засновник видавництва Андрій Носач.

Українське видання планують випустити до кінця 2026 року.

Світовий реліз книжки відбувся 17 лютого 2026 року у видавництві Flammarion — одночасно 22 мовами. У мемуарах Пеліко розповідає про судовий процес над своїм колишнім чоловіком Домініком щодо сексуального насильства. Книжку написано у співпраці з журналісткою та письменницею Жюдіт Перріньон.

Жизель Пеліко стала світовим символом боротьби із сексуальним насильством після резонансної справи у Франції. Згідно з матеріалами слідства, її колишній чоловік роками накачував її препаратами й організовував зґвалтування десятками чоловіків, фіксуючи злочини на відео.

Разом із Домініком Пеліко перед судом постали ще 50 чоловіків віком від 26 до 74 років. Їх звинуватили у зґвалтуванні Жизель понад 90 разів у період із 2011 до 2022 року. Серед засуджених — представники різних професій, зокрема депутат місцевої ради, журналіст, колишній поліціянт, тюремний охоронець, військовий, пожежник і державний службовець. Вони отримали від 5 до 13 років ув’язнення. Частина фігурантів оскаржує вироки, заявляючи, що вважала пару свінгерами.

Пеліко наполягла, щоб медіа використовували її повне ім’я, і виступала за відкритий судовий процес, пояснюючи це бажанням розповісти світові про злочини.

У березні їхня донька Керолайн Даріан подала позов проти батька, звинувативши його в тому, що він роками давав їй заспокійливі препарати та вчиняв сексуальне насильство. Домінік Пеліко заперечує ці звинувачення.

Історію Пеліко також планують екранізувати у США: головну роль у майбутньому серіалі прогнозують Меріл Стріп.

Інтерес до особистості Пеліко за межами Франції продовжує зростати. 23 лютого в Лондоні її прийняла королева Камілла. Очікується, що під час наступного етапу турне в Північній Америці активістка зможе особисто зустрітися з Меріл Стріп для обговорення майбутньої екранізації.

Хоча офіційних деталей щодо режисера чи дати виходу серіалу поки немає, успіх книги гарантує проєктові колосальну увагу. Угода про екранізацію стане логічним продовженням місії Пеліко — привернути увагу до проблеми прихованого насильства та змінити ставлення суспільства до постраждалих.