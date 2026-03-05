Брітні Спірс заарештували за водіння у нетверезому стані — на неї чекає суд

Американську співачку Брітні Спірс затримали ввечері 4 березня в окрузі Вентура, штат Каліфорнія. Поліція зупинила зірку за підозрою у керуванні автомобілем під впливом алкоголю або наркотичних речовин, пише Variety.

Співачку доставили до відділку, де її офіційно оформили близько третьої години ранку 5 березня. Наразі співачку вже відпустили. Судове засідання у цій справі призначене на 4 травня.

Цей інцидент стався на тлі тривалого періоду затишшя у кар'єрі зірки. Після звільнення від багаторічного опікунства у 2021 році Брітні веде переважно закритий спосіб життя.

Спірс не випускала альбомів з 2016 року і не виступала наживо у США з 2018-го. Нещодавно співачка заявила у соцмережах, що більше ніколи не виступатиме у США з «надзвичайно чутливих причин». Натомість вона висловила надію на майбутні виступи у Великій Британії та Австралії.

Нагадаємо, артистка продала частину свого музичного каталогу компанії Primary Wave.