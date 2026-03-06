«Довженко-Центр» отримав керівника: Мінкульт обіцяє новий конкурс, а спільнота каже про упередженість

Генеральним директором ДП «Національний центр Олександра Довженка» призначили Ігоря Гладуна. У Міністерстві культури наголошують, що це рішення є тимчасовим і спрямоване на стабілізацію роботи установи. Нового очільника планують обрати на відкритому конкурсі до кінця цього року.

«Він працює в інституції з серпня 2022 року, відколи він став виконавчим директором "Довженко-Центру". Тоді команда зосередилася на впорядкуванні фінансово-економічної діяльності та стабілізації роботи підприємства», — повідомили в Мінкульті, додавши, що з 13 грудня 2024 року Гладун виконував обов’язки генерального директора.

Очільник Держкіно Андрій Осіпов та Ігор Гладун. Фото: Міністерство культури України

У коментарі для видання «Детектор медіа» міністерка культури Тетяна Бережна зазначила, що головним завданням Гладуна стане перетворення Центру на державне некомерційне товариство та зміна моделі його фінансування. «Відкритий конкурс буде проведений цьогоріч, це топпріоритет. Поки конкурс готується, важливо, щоб інституція продовжила працювати», — пояснила міністерка.

Очільник Держкіно Андрій Осіпов додав, що у наказі про призначення Гладуна чітко вказано термін повноважень — до завершення конкурсу. За його словами, колишній очільниці Олені Гончарук запропонували посаду креативної директорки та роль голови робочої групи зі створення Державного фонду фільмів.

Водночас ГО «Коаліція дієвців культури» виступила із заявою, у якій назвала це призначення «кулуарним» та «тенденційним». Активісти наголошують, що Олена Гончарук двічі перемагала у відкритих конкурсах, але так і не була призначена, тоді як Гладуна обрали поза конкурсною процедурою. У Коаліції вважають, що такий «ручний» спосіб управління суперечить принципам прозорості та ігнорує волю культурної спільноти.

Критично про призначення висловився і колишній гендиректор «Довженко-Центру» Іван Козленко, назвавши рішення «великою помилкою». На його думку, інституція занепала не лише через війну, а й через внутрішні управлінські проблеми. «Мені прикро це казати, але саме в період правління дуумвірату Гладун — Гончарук Центр прийшов в найглибший занепад за всю його понад 30-літню історію існування», — заявив Козленко, звинувативши Гладуна у створенні корупційних схем.

Цьому призначенню передував тривалий конфлікт навколо реорганізації Центру, що розпочався у 2022 році після його передачі у підпорядкування Держкіно. Хоча Олена Гончарук перемогла у конкурсі того ж року, контракт із нею не підписали, а судові спори щодо захисту інституції від ліквідації тривали до кінця 2024-го. Лише у лютому 2026 року в Мінкульті заявили, що розбіжності між Держкіно та «Довженко-Центром» остаточно залагоджено.