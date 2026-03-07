Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Києві біля «Будинку з хлібною лавкою» знову встановили будівельні риштування

Ірина Маймур 07 березня 2026
У Києві на вулиці Ярославів Вал, 27 знову встановлюють будівельні риштування та звозять матеріали біля пам’ятки архітектури 1863 року — «Будинку з хлібною лавкою». Про це повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов із посиланням на місцевих мешканців.

За його словами, біля об’єкта культурної спадщини знову працюють будівельники: на місце підвозять матеріали та монтують нові, ще вищі риштування. Перов припускає, що будівлю можуть накрити щільним брезентом із намальованим фасадом, щоби приховати роботи від сторонніх.

Активіст нагадав, що торік на цій будівлі вже проводили самовільні роботи. Тоді суттєво пошкодили дерев’яні конструкції пам’ятки: їх оббивали пінопластом і заливали монтажною піною. За фактом умисного пошкодження та руйнування об’єкта культурної спадщини Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження, а на будівлю наклали арешт.

У жовтні 2025 року споруду закрили будівельною сіткою. За кілька днів завіса впала, але власник повторно її встановив. Після цього активісти звернулися до Нацполіції, а також створили петицію.

У листопаді 2025 року в медіа з’являлася інформація про можливу передачу пам’ятки ветеранській спільноті. Водночас, за даними публічних реєстрів, будівля і надалі належить забудовнику ТОВ «Фер-Ма».

За словами Перова, адвокати компанії скасували судову заборону на проведення будівельних і демонтажних робіт, після чого роботи, ймовірно, вирішили відновити.

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА повідомили, що не погоджували проєкт реставрації та не надавали дозволів на демонтажні роботи.

«Будинок з хлібною лавкою» — єдине, що збереглося від часів первісної забудови вулиці. Його звели на замовлення титулярного радника Олексія Кобилянського в стилі класицизму. Колись на території садиби були каретна зі стайнею, альтанка та навіть свій фруктовий сад. У самому двоповерховому будинку було три квартири, а на першому поверсі до 1877 року працювала хлібна лавка, що й дала назву обʼєкту культурної спадщини.

