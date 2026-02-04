Київський суд скасував заборону на проведення робіт у «Будинку з хлібною лавкою»

Подільський районний суд міста Києва скасував арешт та заборону на проведення робіт у пам’ятці архітектури 1863 року — «Будинку з хлібною лавкою», що розташований на вул. Ярославів Вал, 27. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов із посиланням на дані Державного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, судове засідання відбулося 4 грудня 2025 року за відсутності представників прокуратури та забудовника. Клопотання про зняття обмежень подали адвокати ТОВ «Фер-ма», яке є власником та користувачем приміщень. Компанія просила дозволити проведення демонтажних робіт, аргументуючи це наявністю погодженого проєкту протиаварійних робіт.

Водночас торік Київська міська прокуратура звернулася до Київського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника розробити повноцінний проєкт реставрації та привести об’єкт до належного стану. Попри триваючий розгляд справи щодо розробки проєкту реставрації, районний суд дозволив демонтажні роботи.

У жовтні 2025 року споруду закрили будівельною сіткою. За кілька днів завіса впала, але власник повторно її встановив. Після цього активісти звернулися до Нацполіції, а також створили петицію.

У листопаді 2025 року в медіа з'явилася інформація про можливу передачу будівлі ветеранській організації, проте, згідно з реєстрами, додає активіст, єдиним власником пам’ятки залишається ТОВ «Фер-ма». Його пов’язують із бізнесменом Дмитром Федотенковим, оголошеним у міжнародний розшук Інтерполом. З ним також асоціюють ресторанну мережу Tarantino Family, яка раніше анонсувала відкриття нового закладу саме в цьому історичному будинку.

«Будинок із хлібною лавкою» — єдине, що збереглося від часів первісної забудови вулиці. Його звели на замовлення титулярного радника Олексія Кобилянського в стилі класицизму. Колись на території садиби були каретна зі стайнею, альтанка та навіть свій фруктовий сад. У самому двоповерховому будинку було три квартири, а на першому поверсі до 1877 року працювала хлібна лавка, що й дала назву обʼєкту культурної спадщини.