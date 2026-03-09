Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Українська призерка Паралімпіади отримала зауваження за сережки з написом «Stop War»

Артем Черничко 09 березня 2026
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова, яка вже здобула дві особисті нагороди на Іграх-2026, зіткнулася з обмеженнями з боку Міжнародного паралімпійського комітету (МПК). Причиною для зауваження стали патріотичні прикраси спортсменки, повідомляє «Суспільне Спорт».

Кононова, яка виборола «золото» у спринті та «бронзу» в індивідуальній гонці стоячи, виступала у перший день змагань у сережках із написом «Stop War». Згодом організатори наголосили на порушенні регламенту. Наступного дня Олександра вдягла інші патріотичні сережки та прокоментувала ситуацію для «Суспільне Спорт»:

«Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений напис "Stop War" на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження. Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я заради цього живу, заради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор», — поділилася спортсменка.

Цей інцидент став продовженням суворої політики щодо української символіки на нинішніх Іграх. Раніше на Олімпіаді в Мілані-Кортіні фристайлістці Катерині Коцар заборонили надіти шолом із написом «Be brave like Ukrainians», а шорт-трекісту Олегу Гандею — з цитатою поетеси Ліни Костенко. Найсуворіше покарання отримав скелетоніст Владислав Гераскевич: його дискваліфікували за намір змагатися у «шоломі памяті» із зображенням загиблих українських атлетів.

Протягом другого дня Паралімпіади українські спортсмени вибороли одну срібну медаль і три бронзові. Наразі Україна стоїть на другій позиції в медальному заліку, поступаючись лише Китаю.

