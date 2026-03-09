Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Україна офіційно вимагає недопуску Росії до Венеційської бієнале

Артем Черничко 09 березня 2026
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна оприлюднили спільну заяву щодо неприпустимості участі РФ у Венеційській бієнале. Посадовці наголошують: одна з найавторитетніших мистецьких платформ світу не може ставати майданчиком для відбілювання російських воєнних злочинів.

Автори заяви нагадали, що 27 лютого 2022 року, через три дні після початку повномасштабної агресії Росії, організатори Бієнале засудили агресію та виступили за мир і діалог.

«Нам незрозуміло, чому ця позиція організаторів змінюється зараз, коли Росія відмовляється припиняти війну, відкидає мирні зусилля та діалог, натомість продовжуючи робити ставку на терор і звірства, — йдеться у заяві. — Недопуск Росії до міжнародних культурних майданчиків критично важливий для збереження їхньої нейтральності, уникнення політизації та захисту сфери культури від державної пропаганди війни».

Україна акцентує на тому, що Кремль відкрито використовує мистецтво як інструмент політичного впливу та легітимізації агресії. Особливе занепокоєння викликає постать заявленої комісарки російського павільйону Анастасії Карнєєвої, яку пов’язують із російським військово-промисловим комплексом.

У заяві наведено масштаб втрат: з 2022 року російська агресія забрала життя 346 українських митців та 132 медійників. Агресор пошкодив або знищив понад 1700 пам’яток та 2500 об’єктів культурної інфраструктури. Окупанти незаконно вивезли понад 35 тисяч музейних предметів, а ще 2,1 мільйона одиниць залишаються під загрозою на захоплених територіях. Прямі збитки культурному сектору вже перевищили $4,2 мільярда, а загальні втрати галузі сягають $31 мільярд.

Нагадаємо, організатори 61-ї Венеційської бієнале раніше оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Вони зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися в цей процес.

Згодом українські митці зареєстрували петицію до Венеційської бієнале щодо участі Росії.

