На Київщині рятують останній дерев’яний млин — пам’ятку оцифрували для реставрації

У селі Семенівка на Київщині розпочався новий етап порятунку пам’ятки господарської архітектури — останнього дерев’яного водяного млина в області. Команда ГО «Україна Інкогніта» завершила фотограмметричну зйомку й оцифрування будівлі, що стане основою для майбутньої реставрації.

Через те, що млин наполовину стоїть у воді на річці Красна, оцифрування було можливе лише з човна або з криги. Фахівці обрали зимову зйомку, щоб уникнути перешкод від густого очерету. Волонтери вже готують 3D-копію та обмірні креслення об’єкта.

Попри те, що млин заснований ще у 1810 році та нанесений на мапи XIX століття, місцева влада тривалий час не визнавала його цінності. Минулого року комісія Обухівської міськради дійшла висновку, що споруда не має архітектурної чи історичної ваги. Проте пам’яткоохоронці на Консультативній раді КОДА довели протилежне.

«Семенівський млин — унікальна пам’ятка господарської архітектури і традицій зведення водяних млинів. Унікальний механізм на два колеса — це ж неймовірна архаїка», — зазначають в «Україна Інкогніта».

Ситуацію ускладнює питання власності: будівля була розпайована як майно колгоспу і зараз може перебувати у власності приватних агрофірм, хоча земельної ділянки під нею фактично немає.

Водночас стан млина погіршується: одна з паль згнила, через що споруда похилилася. Проте фахівці впевнені, що об’єкт ще можна врятувати — замінити палі, підняти конструкцію та навіть відновити автентичні механізми для помелу борошна.