«Корпорація монстрів 3», «Суперсімейка 6» та продовження «Коко»: Pixar розповіла про майбутні мультфільми

Студія Pixar працює над третім фільмом франшизи «Корпорація монстрів». Про це стало відомо із матеріалу у виданні The Wall Street Journal, присвяченому новій стрічці Pixar «Стрибунці», пише The Hollywood Reporter.
Оригінальний мультфільм «Корпорація монстрів» вийшов у 2001 році. Його режисером був Піт Доктер, який нині очолює креативний напрям студії. Сюжет розповідає про монстрів, що працюють у компанії з виробництва енергії, отримуючи її від дитячих криків.
Фільм став великим касовим хітом, зібравши $528,7 мільйона у світовому прокаті. Пізніше франшиза розширилася приквелом «Університет монстрів», який вийшов у 2013 році, а також серіалом «Монстри за роботой» на платформі Disney+.
"Monsters Inc. 3" is officially in the works at Pixar.— Variety (@Variety) March 7, 2026
In addition to the “Monsters” franchise, Pixar has a few more major sequels in the works, including this June’s “Toy Story 5”; “The Incredibles 3,” which has been dated for 2028 pic.twitter.com/rASCeFrpSJ
Водночас студія розповіла про інші майбутні проєкти. Зокрема, «Історія іграшок 5», як очікується, стане одним із найбільших релізів студії. Також готується «Суперсімейка 6», прем’єра якої запланована на 2028 рік, а продовження «Коко» має вийти 2029 року.
Крім того, Pixar розробляє свій перший повноцінний мюзикл і готує анімаційний фільм Ono Ghost Market, натхнений азійськими міфами про надприродні базари, де можуть зустрічатися живі та мертві.