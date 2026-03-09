Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Корпорація монстрів 3», «Суперсімейка 6» та продовження «Коко»: Pixar розповіла про майбутні мультфільми

Іван Назаренко 09 березня 2026
Студія Pixar працює над третім фільмом франшизи «Корпорація монстрів». Про це стало відомо із матеріалу у виданні The Wall Street Journal, присвяченому новій стрічці Pixar «Стрибунці», пише The Hollywood Reporter.

Оригінальний мультфільм «Корпорація монстрів» вийшов у 2001 році. Його режисером був Піт Доктер, який нині очолює креативний напрям студії. Сюжет розповідає про монстрів, що працюють у компанії з виробництва енергії, отримуючи її від дитячих криків.

Фільм став великим касовим хітом, зібравши $528,7 мільйона у світовому прокаті. Пізніше франшиза розширилася приквелом «Університет монстрів», який вийшов у 2013 році, а також серіалом «Монстри за роботой» на платформі Disney+.

Водночас студія розповіла про інші майбутні проєкти. Зокрема, «Історія іграшок 5», як очікується, стане одним із найбільших релізів студії. Також готується «Суперсімейка 6», прем’єра якої запланована на 2028 рік, а продовження «Коко» має вийти 2029 року.

Крім того, Pixar розробляє свій перший повноцінний мюзикл і готує анімаційний фільм Ono Ghost Market, натхнений азійськими міфами про надприродні базари, де можуть зустрічатися живі та мертві.

