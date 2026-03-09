Фільм «Марті Супрім» із Тімоті Шаламе повертається в український прокат напередодні «Оскара»

З 12 березня в український прокат повертається стрічка «Марті Супрім. Геній комбінацій» режисера Джоша Сафді. Про це у пресрелізі повідомив український кінодистриб'ютор Green Light Films.

Фільм отримав 9 номінацій на премію «Оскар» 2026 року, зокрема в категоріях «Найкращий фільм», «Найкраща режисура» та «Найкраща чоловіча роль».

Переможців премії оголосять 15 березня під час 98-ї церемонії вручення нагород, яка відбудеться в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Головну роль у фільмі виконав Тімоті Шаламе. Його партнеркою стала Ґвінет Пелтроу. Також у стрічці знялися Одесса Азайон, Кевін О'Лірі, Tyler, The Creator, Абель Феррара та Френ Дрешер.

Сюжет розповідає про молодого амбітного мрійника Марті, який не здається навіть після поразок і продовжує шукати шлях до успіху. Історія натхненна життям легендарного американського гравця в настільний теніс Марті Райзмана.

До ролі Тімоті Шаламе готувався кілька років. Із 2018 року він тренувався з професійними тренерами з настільного тенісу та виконав усі трюки самостійно. За сюжетом, його персонаж є популяризатором цієї гри та дворазовим чемпіоном США.