Петиція про мораторій на демонтаж МАФів у Києві набрала голоси

Артем Черничко 09 березня 2026
На сайті Київради електронна петиція з вимогою запровадити мораторій на знесення малих архітектурних форм (МАФів) до завершення воєнного стану набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер звернення мають розглянути мер Києва Віталій Кличко та профільні комісії Київради.

«Ми пропонуємо перенаправити бюджетні кошти, що закладені на роботи з демонтажу, на критично важливі потреби міста — а саме на закупівлю генераторів та засобів автономного живлення для об’єктів цивільної інфраструктури та житлового сектору», — йдеться у зверненні.

Автори петиції наголошують, що в умовах війни збереження кожного робочого місця є стратегічним завданням для столиці, а кожен демонтований кіоск — це щонайменше 2–3 особи, які втрачають дохід. Громада закликає відкласти питання естетичного вигляду вулиць на повоєнний час, натомість зосередитися на виживанні малого бізнесу, який забезпечує киян товарами у пішій доступності та сплачує податки.

Основні вимоги звернення:

  • Запровадити мораторій на демонтаж законно встановлених МАФів (що мають дозвільну документацію або сплачують пайову участь) до кінця війни.
  • Переспрямувати кошти з програми демонтажу на програму закупівлі енергообладнання (генераторів, інверторів тощо).
  • Створити робочу групу за участю підприємців для розробки плану цивілізованої реформи торгівлі у повоєнний період.
Фото: КМДА
