Петиція про мораторій на демонтаж МАФів у Києві набрала голоси

На сайті Київради електронна петиція з вимогою запровадити мораторій на знесення малих архітектурних форм (МАФів) до завершення воєнного стану набрала необхідні 6 тисяч голосів. Тепер звернення мають розглянути мер Києва Віталій Кличко та профільні комісії Київради.

«Ми пропонуємо перенаправити бюджетні кошти, що закладені на роботи з демонтажу, на критично важливі потреби міста — а саме на закупівлю генераторів та засобів автономного живлення для об’єктів цивільної інфраструктури та житлового сектору», — йдеться у зверненні.

Автори петиції наголошують, що в умовах війни збереження кожного робочого місця є стратегічним завданням для столиці, а кожен демонтований кіоск — це щонайменше 2–3 особи, які втрачають дохід. Громада закликає відкласти питання естетичного вигляду вулиць на повоєнний час, натомість зосередитися на виживанні малого бізнесу, який забезпечує киян товарами у пішій доступності та сплачує податки.

Основні вимоги звернення: