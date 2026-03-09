Арнольд Шварценеггер підтвердив, що повернеться до ролі Конана у фільмі «Король Конан»

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Іван Назаренко 09 березня 2026
Арнольд Шварценеггер підтвердив, що повернеться до ролі Конана у новому фільмі франшизи. Стрічка під назвою «Король Конан» стане продовженням культового фентезійного бойовика «Конан-варвар», пише Movieweb.

Про новий проєкт актор розповів під час виступу на Arnold Sports Festival у Колумбусі. За його словами, студія 20th Century Fox вже запросила режисера і сценариста для роботи над фільмом — ним став Крістофер Маккуоррі.

Маккуоррі відомий співпрацею з Томом Крузом над фільмами франшизи «Місія неможлива», зокрема стрічкою, а також є одним зі сценаристів «Топ Ґан: Меверік».

Шварценеггер уперше зіграв Конана у фільмі «Конан-варвар» 1982 року, що став його проривом у Голлівуді. Пізніше з’явилося продовження «Конан-руйнівник». Образ героя створив письменник Роберт Говард, і саме версія зі Шварценеггером досі залишається найпопулярнішою серед глядачів.

За словами Шварценеггера, сюжет нового фільму врахує його вік. Історія розповідатиме про Конана, який правив королівством близько 40 років, але втрачає трон і змушений знову вступити в боротьбу.

