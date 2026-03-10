Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Апартаменти Єлизавети II у шотландському палаці вперше відкриють для публіки

Артем Черничко 10 березня 2026
1224
З нагоди 100-річчя від дня народження королеви Єлизавети II фонд Royal Collection Trust підготував спеціальну подію. Вперше в історії широкій публіці дозволять відвідати приватні апартаменти монархині в Единбурзькому палаці Голірудгауз — офіційній шотландській резиденції британської корони.

Екскурсії для невеликих груп триватимуть рівно 100 днів: з 21 травня по 10 вересня. Це безпрецедентний крок, адже ці кімнати використовувалися британськими роялістами як приватні покої ще з часів королеви Вікторії. Саме тут Єлизавета II та принц Філіп зупинялися під час «Королівського тижня» — щорічної серії заходів, присвячених шотландській культурі.

Маршрут екскурсії охоплює такі простори:

  • Королівська їдальня: гості побачать місце, де подружжя снідало в оточенні фламандських гобеленів XVII століття, встановлених ще за часів Георга V.
  • Гардеробна кімната: тут виставлять три знакові образи королеви, зокрема відоме пальто з твіду від Карла Людвіга ван Резе, в якому вона приймала гостей на садовій вечірці 2017 року.
  • Вітальня: місце, де королева працювала та дивилася перегони по телевізору. Стіни кімнати прикрашають полотна відомих шотландських художників.

Хоча в Royal Collection Trust описують декор апартаментів як «стриманий», інтер'єри сповнені раритетів: від делікатних розписних ширм до дорогоцінних свічників династії Цін у формі слонів.

Продаж квитків стартує цього тижня. Квиток для дорослих коштує £71.

Фото: David Cheskin / Royal Collection Trust
