Від перебування у космосі мозок людини змінює положення і деформується — дослідження

Нове дослідження показало, що під час перебування в космосі мозок людини зміщується всередині черепа вгору та назад, а також трохи деформується. Чим довше астронавт перебуває на орбіті, тим помітнішими стають ці зміни, пише The Conversation.

Дослідники проаналізували МРТ-знімки 26 астронавтів до та після польотів. Тривалість місій різнилася від кількох тижнів до понад року на борту Міжнародної космічної станції. Щоб точніше відстежити зміни, вчені розділили мозок на понад 100 окремих ділянок і порівняли їхнє положення відносно черепа.

Виявилося, що після польоту мозок майже завжди зміщується вгору і назад. У астронавтів, які провели на орбіті приблизно рік, деякі ділянки біля верхньої частини мозку змістилися більш ніж на 2 міліметри. Для черепної порожнини це помітна величина, оскільки мозок у ній розміщений дуже щільно.

Причина змін у відсутності гравітації. На Землі сила тяжіння постійно тягне рідини в організмі вниз, допомагаючи підтримувати стабільний баланс між мозком, спинномозковою рідиною та навколишніми тканинами. У мікрогравітації рідина зміщується до голови, через що мозок плаває в черепі й поступово змінює своє положення.

Найбільші зсуви виявили в ділянках, пов’язаних із рухом і сенсорним сприйняттям. Також структури в лівій і правій півкулях зміщувалися у протилежних напрямках до центру мозку — через це попередні дослідження, які оцінювали мозок як одне ціле, часто не помічали цих змін.

Більшість змін поступово зникає після повернення на Землю. Приблизно через шість місяців мозок майже повністю повертається до попереднього стану, хоча зміщення назад може зберігатися довше.

Науковці вважають, що ці дані будуть особливо важливими для майбутніх довготривалих космічних місій, зокрема в межах програми Artemis, яка має відкрити новий етап дослідження космосу. Розуміння того, як мікрогравітація впливає на мозок, допоможе космічним агентствам оцінити довгострокові ризики та зробити майбутні польоти безпечнішими.