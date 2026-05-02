Кияни просять зберегти ТЦ «Метроград» і не перетворювати його на паркінг — петиція

Ірина Маймур 02 травня 2026
На сайті Київради зареєстрували петицію із проханням зберегти цілісність підземного торговельного центру «Метроград» та не перетворювати його на паркінг.

Наразі звернення зібрало 56 підписів із необхідних 6000.

У петиції зазначають, що простір «Метрограду» вже можна використовувати як укриття, а для цього можуть знадобитися лише мінімальні зміни. Автор також вважає, що потреби в новому паркінгу в цій частині центру немає, оскільки вільні місця є в паркінгах ТРЦ Gulliver та ЦУМу.

Окремо в петиції йдеться про ризики реконструкції. На думку автора, перетворення «Метрограду» на паркінг може призвести до руйнування наявного комплексу та подальшого замороження будівництва на роки.

Раніше стало відомо, що підземний торговельний центр «Метроград» можуть реконструювати під великий паркінг із функцією укриття. За даними КМДА, зараз «Метроград» приблизно на 60 % занедбаний, а перспектив як торговельний центр уже не має. До того ж близько 75 % площ торговельного центру належать належить російським власникам. Через це місто шукає юридичний механізм для зміни статусу об’єкта.

