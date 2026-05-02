Пентагон уклав угоди з техгігантами, щоб інтегрувати ШІ у засекречені військові мережі

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало угоди з провідними компаніями у сфері штучного інтелекту, щоб розгорнути їхні технології у засекречених військових мережах. Про це повідомили у відомстві.

Йдеться про SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services та Oracle. Їхні ШІ-рішення планують використовувати для законних оперативних потреб американського війська.

У Пентагоні заявили, що інтеграція таких технологій має допомогти військовим швидше працювати з даними, краще оцінювати ситуацію в складних умовах і ухвалювати рішення.

ШІ-рішення розгортатимуть у мережевих середовищах Impact Level 6 та Impact Level 7. Це захищені середовища для роботи із засекреченою інформацією, зокрема даними високого рівня чутливості.

Угоди підтримують стратегію Міноборони США з прискорення розвитку штучного інтелекту. Її ключові напрями — ведення бойових дій, розвідка та внутрішні операції відомства.

Офіційну ШІ-платформу Пентагону GenAI.mil уже використали понад 1,3 мільйона військових, цивільних працівників і підрядників. За п’ять місяців вони створили десятки мільйонів запитів і розгорнули сотні тисяч агентів.

У Міноборони кажуть, що такі інструменти вже допомагають скорочувати виконання частини завдань із місяців до днів.

Відомство також заявило, що хоче уникнути залежності від одного постачальника ШІ. Для цього Пентагон планує розвивати архітектуру, яка дасть військовим доступ до різних ШІ-рішень американських технологічних компаній.