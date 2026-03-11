YouTube сповіщатиме політиків і журналістів про дипфейки з їхньою зовнішністю

YouTube розширює систему виявлення дипфейків із використанням зовнішності користувачів. Платформа повідомлятиме політиків, держслужбовців, кандидатів на виборні посади й журналістів, якщо виявить ШІ-відео з їхнім обличчям, пише 9to5google.

Торік таку функцію запустили для партнерів YouTube, тепер її поширюють і на нові публічні категорії — без обов’язкової участі в партнерській програмі. Інструмент працює за принципом Content ID: система шукає збіги облич у контенті, згенерованому ШІ, після чого підтверджений користувач може подати запит на видалення конкретного відео.

У YouTube зазначають, що автоматично не видаляють усі ролики зі збігами. Винятки передбачені для пародії та сатири, навіть щодо світових лідерів, однак відео перевіряють на відповідність чинним правилам конфіденційності.

Щоб долучитися до програми, потрібно підтвердити особу через Google. У компанії наголошують, що ці дані не використовують для навчання моделей ШІ.

Разом із запуском функції YouTube також закликала Конгрес США ухвалити закон NO FAKES Act, який має закріпити федеральне право на захист публічного образу та стати основою для міжнародного регулювання, спрямованого на збереження ролі людської творчості.

Наразі інструмент недоступний для користувачів, які не є учасниками партнерської програми або не належать до визначених публічних категорій.