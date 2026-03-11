Ші-акторка Тіллі Норвуд випустила іронічний кліп про хейт у свій бік

ШІ-акторка Тіллі Норвуд, чия поява минулого року викликала шквал критики в індустрії, вирішила відповісти опонентам піснею. Віртуальна зірка випустила кліп на трек «Take the Lead», у якому переконує, що штучний інтелект — це шлях до свободи для акторів. Про це пише Variety.

Сюжет ролика — це іронічна фантазія на тему світової слави Тіллі. У кадрі вона з’являється на білбордах Лондона, роздає селфі фанатам, виступає на стадіонах і відвідує ток-шоу. Кліп наповнений сюрреалістичними деталями, серед яких — рожеві фламінго, літаючі дельфіни, дивовижні споруди та персоналізований літак у стилі Тіллі. А в одній зі сцен акторка безуспішно намагається пройти тест CAPTCHA, щоб підтвердити, що вона людина.

Пісня була створена за допомогою нейромережі Suno, а відеоряд розробила компанія Particle6. Над кліпом працювала команда з 18 реальних спеціалістів: від костюмерів до креативників. Головний меседж треку — закликати реальних акторів створювати власних цифрових аватарів, щоб «стати вільними».

Елін ван дер Велден, засновниця Particle6 та реальна акторка, чиї рухи лягли в основу анімації Тіллі, пояснює, що цей проєкт — лише початок створення так званого Tillyverse. Це віртуальний всесвіт, де ШІ-персонажі зможуть жити, працювати й взаємодіяти.

«Тіллі завжди була інструментом для тестування творчих меж ШІ. Як акторка, я отримала неймовірний досвід, "оживляючи" її через захоплення рухів. Проте важливо пам'ятати: крутий ШІ-контент не з'являється миттєво. В його основі все одно стоять ідеї, смак і судження людей», — пояснює Елін ван дер Велден.

Офіційний акторський дебют Тіллі Норвуд у кіно запланований на кінець цього року.