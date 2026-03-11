Українські паралімпійці заявили про системний тиск з боку організаторів Ігор-2026

Національний паралімпійський комітет спільно з паралімпійською збірною України заявили про безпрецедентний тиск з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та Оргкомітету зимових Паралімпійських ігор-2026. Йдеться про системне перешкоджання діяльності команди та упереджене ставлення до українських атлетів.

НПК України наголошує, що за 30 років участі в Іграх команда вперше стикається з настільки відвертим негативом і перешкодами з боку представників МПК. Зокрема, українська збірна зіткнулася з низкою заборон. Так, представники оргкомітету змушували знімати українські прапори з будівлі, де мешкає команда, попри те, що це було узгоджено раніше. Також збірній намагаються заборонити щовечірні короткі наради в загальному холі будинку, посилаючись на регламент.

Серед найбільш резонансних інцидентів під час офіційних заходів НПК України виділяє тиск на чемпіонку Олександру Кононову, від якої представник МПК вимагав зняти сережки з написом «Stop War». Також йдеться про ситуацію з родиною Тараса Радя — у родичів спортсмена, який здобув першу золоту медаль для України, на трибунах відібрали українські прапори та шарфи з національним орнаментом.

Українська сторона наголошує, що ці дії відбуваються на тлі зростаючої лояльності МПК до країни-агресорки та її союзників: «Очевидно, що виникає враження про незрозуміле і дуже особливе партнерство МПК з паралімпійськими комітетами Росії та Білорусі».

У заяві підкреслюється цинізм ситуації: у день старту змагань Росія здійснила масований обстріл України, випустивши близько 500 дронів та 29 ракет, вбиваючи цивільних у той час, коли паралімпійці РФ перебувають під захистом та опікою МПК.

НПК України вимагає від керівництва МПК негайно припинити тиск на збірну та повернутися до виконання положень власної Конституції. Україна також закликає світову спільноту звернути увагу на порушення МПК міжнародного права та фундаментальних засад паралімпійського руху.