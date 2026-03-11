Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Сутінки» повертаються: в Україні знову покажуть вампірську сагу

Артем Черничко 11 березня 2026
З 26 березня в українських кінотеатрах стартують покази фентезійної мелодрами «Сутінки» 2008 року. Повернення стрічки на великі екрани організовує дистриб’ютор Green Light Films.

Повторний прокат стрічки Кетрін Гардвік є частиною глобальної кампанії, присвяченої ювілею книжкової серії Стефені Маєр. Торік виповнилося 20 років із моменту виходу першого роману, що став основою для однієї з найуспішніших молодіжних франшиз.

«Сутінки» — це екранізація першої книги циклу, що розповідає про романтичні стосунки старшокласниці Белли Свон (Крістен Стюарт) та вампіра Едварда Каллена (Роберт Паттінсон) у містечку Форкс.

На момент виходу фільм став культурним феноменом, а наклад літературного першоджерела перевищив 17 мільйонів примірників. Продюсери стрічки зазначали, що успіх історії забезпечила не стільки містична складова, скільки універсальна метафора підліткових почуттів.

