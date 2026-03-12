Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київська прокуратура зобов'язала комунальників відремонтувати історичну будівлю у Солом'янському районі

Іван Назаренко 12 березня 2026
Солом’янська окружна прокуратура міста Києва подала до суду позов, щоб змусити комунальників привести до ладу історичну будівлю у столиці. Йдеться про житловий будинок для офіцерів-вихователів Миколаївського артилерійського училища на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, 1/26.

Прокуратура вимагає, щоб керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району відремонтувала будівлю та забезпечила її нормальне утримання. Це пам’ятка архітектури — житловий будинок доби історизму з елементами військової архітектури.

Ще у 2017 році підприємство підписало охоронний договір із Департаментом охорони культурної спадщини КМДА і взяло на себе зобов’язання доглядати за будівлею та проводити ремонт. Однак перевірки показали, що зараз вона у поганому і частково аварійному стані. На фасадах є тріщини та пошкоджена цегляна кладка, на даху росте рослинність, а частина водостоків зруйнована.

Всередині теж є проблеми: тріщини у стінах і стелі, грибок і пліснява, пошкоджена підлога та сліди займання. У прокуратурі кажуть, що це свідчить про порушення вимог закону «Про охорону культурної спадщини» і умов охоронного договору.

Фото: Київська міська прокуратура
