У Харкові понад 900 кажанів кілька років жили на балконі квартири — їх рятували три дні

Фахівці Українського центру реабілітації рукокрилих провели масштабну операцію з порятунку великої колонії кажанів виду руда вечірниця, який занесений до Червоної книги України. Понад 900 тварин зимували під обшивкою балкона в одній із харківських багатоповерхівок.

Власниця квартири знала про сусідство з рукокрилими протягом кількох років, проте цього лютого тварини почали потрапляти всередину балкона, а сама конструкція почала руйнуватися. Жінка звернулася до фахівців центру, щоб вони координували роботу ремонтників і безпечно вилучили кажанів.

Рятувальна операція тривала три дні. Фахівці працювали у кілька змін, оскільки кількість виявлених особин перевищила очікування. Кожну тварину оглянули, напоїли водою та надали допомогу виснаженим особинам.

Тварин перевезли до спеціальної холодної кімнати, де вони зможуть безпечно завершити зимівлю під наглядом спеціалістів. Особини, які мають недостатню вагу, наразі перебувають на підгодівлі.

«Ми були дуже зворушені тим, що власниця балкону відповідально поставилась до ремонту та завдяки нашій співпраці такій великій кількості червонокнижних тварин вдалось зберегти життя», — зазначили у центрі.

Якщо кажани оселилися в будинку, фахівці рекомендують дочекатися осені, коли колонія мігрує. Кажани не псують продукти й не нападають на людей, а кусаються лише для самозахисту. Знайдену тварину можна напоїти водою, проте заборонено годувати будь-чим, окрім живих комах. Ризик зараження хворобами через перебування з кажаном в одному приміщенні відсутній, а ймовірність передачі вірусів через укус є мінімальною.