У київських дитсадках встановлять сонячні панелі для роботи під час блекаутів

Київська міська рада підтримала петицію щодо забезпечення безперебійної роботи дитячих садків під час відключень світла та повідомила про плани впровадження альтернативних джерел енергії. Згідно з відповіддю міського голови, ключовим рішенням має стати реалізація концепції встановлення сонячної генерації, що охопить 215 закладів дошкільної освіти столиці.

Наразі генераторами різної потужності забезпечені 359 комунальних садків, що становить 65% від загальної кількості. Проте у мерії визнають, що потужності більшості з них недостатньо для підтримання повноцінного освітнього процесу та роботи харчоблоків.

Також у КМДА пояснили, що згідно з постановою уряду, заклади дошкільної освіти не занесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це означає, що вони не підлягають пріоритетному електропостачанню і відключаються від мережі на загальних підставах.

Через це Департамент освіти запровадив тимчасові алгоритми адаптації. Зокрема, змінено графіки роботи кухарів та впроваджено меню зі спрощеною технологією приготування. На випадок тривалих вимкнень світла (понад 10–12 годин) передбачено «холодне меню» зі страв, що не потребують термічної обробки.