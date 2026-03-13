Світовий артринок повернувся до зростання — продажі сягнули $60 мільярдів

Після двох років падіння світовий ринок мистецтва продемонстрував помірне зростання. Згідно з новим звітом Art Basel та UBS, у 2025 році обсяг продажів зріс на 4%, що свідчить про адаптацію індустрії до нових економічних умов.

Торік сукупні продажі дилерів та аукціонних домів сягнули $59,6 мільярда. Дилерський сектор продемонстрував зростання на 2%, тоді як публічні аукціони показали збільшення продажів на 9%, що становить $20,7 мільярда.

Виставка Art Basel 2025. Фото: Kalai Ramu / Wikimedia Commons

Одним із ключових висновків звіту стало суттєве покращення представленості жінок-художниць. У 2025 році частка авторок у галереях первинного ринку сягла 50%, а серед усіх дилерів цей показник склав 45%. Роботи мисткинь тепер генерують 37% від загальної вартості продажів на ринку. Це свідчить про стійкий прогрес порівняно з 2018 роком, коли цей показник становив лише 28%, хоча в сегменті найвищих доходів певний дисбаланс досі залишається помітним.

Географічна структура ринку залишається стабільною: США, Велика Британія та Китай разом забезпечують 76% світових продажів. Американський ринок зміцнив свої лідерські позиції з обсягом у $26 мільярдів, а продажі у Британії зросли до $10,5 мільярда. Китайському ринку вдалося стабілізуватися на позначці $8,5 мільярда. В Європі ситуація неоднорідна: впевнене зростання зафіксували у Франції, Швейцарії та Іспанії, тоді як ринки Німеччини й Італії розвивалися повільніше.

Також аналітики відзначають зростання ролі арт'ярмарків, частка яких у обороті дилерів збільшилася до 35%. Це найвищий рівень з 2022 року, причому найбільшу активність забезпечили міжнародні заходи. Натомість обсяги онлайн-продажів продемонстрували певне зниження.

Попри геополітичну й економічну невизначеність, учасники ринку входять у 2026 рік з оптимізмом: понад 43% дилерів очікують подальшого покращення результатів, а аукціонні доми сподіваються на стабілізацію високих показників.