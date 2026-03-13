Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Музей у Неаполі проведе спеціальну подію для незрячих, де відвідувачі торкатимуться витворів мистецтва

Іван Назаренко 13 березня 2026
Музей капели Сан-Северо у Неаполі проведе спеціальну подію для людей із порушеннями зору, під час якої відвідувачам дозволять доторкнутися до відомих мармурових скульптур, зокрема до легендарної роботи «Христос під плащаницею». Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатива під назвою La meraviglia a portata di mano («Диво на відстані руки») відбудеться 17 березня. У ній зможуть взяти участь близько 80 незрячих і слабозорих відвідувачів.

Під час події музей тимчасово зніме захисні бар’єри навколо скульптур. Учасники, одягнувши латексні рукавички, зможуть дослідити роботи на дотик.

Головною частиною програми стане знайомство зі скульптурою «Христос під плащаницею», створеною у 1753 році італійським майстром Джузеппе Санмартіно. Статуя зображує Христа, накритого тонким покривалом, висіченим із того самого блоку мармуру, що й фігура.

Екскурсії проводитимуть гіди з порушеннями зору, щоб зробити досвід максимально доступним і зосередити увагу на інклюзивності музейного простору.

За словами президентки музею Марії Алессандри Масуччі, подія є частиною ширшої програми зі створення більш доступного культурного середовища для різних категорій відвідувачів.

