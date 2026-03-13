Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

З наступного навчального року студенти приватних вишів також отримуватимуть стипендії

Іван Назаренко 13 березня 2026
169
Кабмін вирішив зрівняти студентів приватних і державних університетів у питанні стипендій. Із 1 вересня 2026 року академічні виплати почнуть отримувати й ті, хто навчається у приватних вишах за державним замовленням. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Раніше академічні стипендії платили тільки студентам-бюджетникам у державних і комунальних університетах. Водночас у приватних вишах теж є місця держзамовлення, але їхні студенти таких виплат не отримували.

Тепер якщо навчання фінансує держава, то студент матиме однакову підтримку незалежно від того, в якому університеті навчається.

Крім того, з нового навчального року мінімальна академічна стипендія зросте до 4 тисяч гривень — це приблизно вдвічі більше, ніж у 2025 році.

Фото: Unseen Studio / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.