З наступного навчального року студенти приватних вишів також отримуватимуть стипендії

Кабмін вирішив зрівняти студентів приватних і державних університетів у питанні стипендій. Із 1 вересня 2026 року академічні виплати почнуть отримувати й ті, хто навчається у приватних вишах за державним замовленням. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Раніше академічні стипендії платили тільки студентам-бюджетникам у державних і комунальних університетах. Водночас у приватних вишах теж є місця держзамовлення, але їхні студенти таких виплат не отримували.

Тепер якщо навчання фінансує держава, то студент матиме однакову підтримку незалежно від того, в якому університеті навчається.

Крім того, з нового навчального року мінімальна академічна стипендія зросте до 4 тисяч гривень — це приблизно вдвічі більше, ніж у 2025 році.