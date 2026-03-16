«Баффі» не повернеться: Hulu відмовився від продовження серіалу з Сарою Мішель Геллар

Стримінговий сервіс Hulu закрив проєкт «Баффі: Новий Саннідейл». Серіал мав стати прямим продовженням культового шоу 90-х і повернути Сару Мішель Геллар до її найвідомішої ролі. Про це повідомила сама акторка в інстаграмі.

Геллар подякувала виконавчій продюсерці Хлої Чжао за можливість знову взути «стильні, але доступні чоботи» Баффі, а також звернулася до фанатів із закликом: «Якщо апокаліпсис таки настане, ви все ще можете мені маякнути».

Офіційної заяви від Hulu поки немає, проте інсайдери пов’язують рішення з високими очікуваннями від франшизи та складнощами у перезапуску настільки культового шоу.

Події мали розгортатися через 25 років після фіналу оригінального серіалу. Сюжет зосереджувався на дорослій Баффі, яка стає наставницею для нової винищувачки вампірів Нови (її мала зіграти Раян Кіра Армстронг).

Пілотну серію зняли у серпні минулого року під керівництвом Хлої Чжао, однак боси Hulu визнали пілот «неідеальним». Спочатку шоу планували відправити на переробку, але зрештою проєкт вирішили повністю закрити, пише Gizmodo.

Водночас Hulu не планує назавжди прощатися із всесвітом Баффі. Студія збирається «перегрупуватися» та розглянути інші варіанти втілення франшизи у майбутньому.

Тим часом сервіс зосередиться на інших великих поверненнях: у розробці перебуває нова версія «Цілком таємно» (X-Files) від Раяна Куглера та продовження серіалу «Світляк» (Firefly).