«Баффі» не повернеться: Hulu відмовився від продовження серіалу з Сарою Мішель Геллар

Артем Черничко 16 березня 2026
Стримінговий сервіс Hulu закрив проєкт «Баффі: Новий Саннідейл». Серіал мав стати прямим продовженням культового шоу 90-х і повернути Сару Мішель Геллар до її найвідомішої ролі. Про це повідомила сама акторка в інстаграмі.

Геллар подякувала виконавчій продюсерці Хлої Чжао за можливість знову взути «стильні, але доступні чоботи» Баффі, а також звернулася до фанатів із закликом: «Якщо апокаліпсис таки настане, ви все ще можете мені маякнути».

Офіційної заяви від Hulu поки немає, проте інсайдери пов’язують рішення з високими очікуваннями від франшизи та складнощами у перезапуску настільки культового шоу.

Події мали розгортатися через 25 років після фіналу оригінального серіалу. Сюжет зосереджувався на дорослій Баффі, яка стає наставницею для нової винищувачки вампірів Нови (її мала зіграти Раян Кіра Армстронг).

Пілотну серію зняли у серпні минулого року під керівництвом Хлої Чжао, однак боси Hulu визнали пілот «неідеальним». Спочатку шоу планували відправити на переробку, але зрештою проєкт вирішили повністю закрити, пише Gizmodo.

Водночас Hulu не планує назавжди прощатися із всесвітом Баффі. Студія збирається «перегрупуватися» та розглянути інші варіанти втілення франшизи у майбутньому.

Тим часом сервіс зосередиться на інших великих поверненнях: у розробці перебуває нова версія «Цілком таємно» (X-Files) від Раяна Куглера та продовження серіалу «Світляк» (Firefly).

Прокуратура вимагає повернути громаді будинок у центрі Києва, де жив поет Олег Ольжич Двотисячолітня монета з Карфагену потрапила до каси британського автобуса — тепер її передають у музей Українська команда NAVI виграла $100 тисяч на кібертурнірі у Швеції Бронзову скульптуру митця Генрі Мура продали за £26 мільйонів
Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026 «Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026

