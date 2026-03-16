Прокуратура вимагає повернути громаді будинок у центрі Києва, де жив поет Олег Ольжич

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконної приватної власності частини приміщень об’єкта культурної спадщини. Йдеться про будинок на вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, де на початку 1940-х років мешкав Олег Ольжич — український поет, політичний діяч та археолог.

За даними слідства, право власності на приміщення площею 200 м² та вартістю понад 10,7 мільйона гривень було незаконно зареєстровано за приватним підприємством на підставі підроблених документів. Таким чином недобросовісний набувач заволодів об’єктом безоплатно.

Цей житловий будинок ще у 2011 році занесений до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Частина приміщень у ньому є комунальною власністю. Наразі суд відкрив провадження у справі.