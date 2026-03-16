Прокуратура вимагає повернути громаді будинок у центрі Києва, де жив поет Олег Ольжич

Артем Черничко 16 березня 2026
197

Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про витребування з незаконної приватної власності частини приміщень об’єкта культурної спадщини. Йдеться про будинок на вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, де на початку 1940-х років мешкав Олег Ольжич — український поет, політичний діяч та археолог.

За даними слідства, право власності на приміщення площею 200 м² та вартістю понад 10,7 мільйона гривень було незаконно зареєстровано за приватним підприємством на підставі підроблених документів. Таким чином недобросовісний набувач заволодів об’єктом безоплатно.

Цей житловий будинок ще у 2011 році занесений до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва. Частина приміщень у ньому є комунальною власністю. Наразі суд відкрив провадження у справі.

Читайте також
Двотисячолітня монета з Карфагену потрапила до каси британського автобуса — тепер її передають у музей Українська команда NAVI виграла $100 тисяч на кібертурнірі у Швеції Бронзову скульптуру митця Генрі Мура продали за £26 мільйонів Шон Пенн виграв третій «Оскар», але проігнорував церемонію заради поїздки в Україну
Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026 «Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026

