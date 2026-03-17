Головна акторка «Баффі — переможниця вампірів» пояснила, чому скасували перезапуск серіалу

Акторка Сара Мішель Геллар прокоментувала закриття перезапуску «Баффі — переможниця вампірів» і розповіла, чому Hulu ухвалила таке рішення. Про це повідомляє Variety.

Акторка розповіла, що дізналася про закриття проєкту за кілька хвилин до виходу на сцену фестивалю SXSW Film & TV Festival, де презентувала фільм «Гра в хованки 2: Я йду шукати».

За словами Геллар, рішення видавалося раптовим навіть для керівництва Searchlight Pictures, яке працювало над серіалом разом із Hulu. Але головна проблема, як вона натякає, була всередині команди: один із керівників проєкту відверто не любив оригінального серіалу й навіть пишався тим, що не дивився його повністю.

Sarah Michelle Gellar breaks her silence on the “Buffy” reboot cancellation, blaming it on one executive who’s “not a fan of the original.”



Перезапуск мав представити нову мисливицю — її повинна була зіграти Раян Кіра Армстронг. При цьому сама Геллар і режисерка Хлої Чжао позиціонували себе як «хранительки оригіналу» і намагалися а зберегти дух історії.

Чжао пізніше зізналася, що не була здивована скасуванням. За її словами, команда передовсім хотіла залишитися чесною перед фанами і самим серіалом.