Головна акторка «Баффі — переможниця вампірів» пояснила, чому скасували перезапуск серіалу

Іван Назаренко 17 березня 2026
Акторка Сара Мішель Геллар прокоментувала закриття перезапуску «Баффі — переможниця вампірів» і розповіла, чому Hulu ухвалила таке рішення. Про це повідомляє Variety.

Акторка розповіла, що дізналася про закриття проєкту за кілька хвилин до виходу на сцену фестивалю SXSW Film & TV Festival, де презентувала фільм «Гра в хованки 2: Я йду шукати».

За словами Геллар, рішення видавалося раптовим навіть для керівництва Searchlight Pictures, яке працювало над серіалом разом із Hulu. Але головна проблема, як вона натякає, була всередині команди: один із керівників проєкту відверто не любив оригінального серіалу й навіть пишався тим, що не дивився його повністю.

Перезапуск мав представити нову мисливицю — її повинна була зіграти Раян Кіра Армстронг. При цьому сама Геллар і режисерка Хлої Чжао позиціонували себе як «хранительки оригіналу» і намагалися а зберегти дух історії.

Чжао пізніше зізналася, що не була здивована скасуванням. За її словами, команда передовсім хотіла залишитися чесною перед фанами і самим серіалом.

У Києві пройде гастрофестиваль True&Local із поп-апом, крафтовими продуктами й виступом «ЩукаРиба» У Києві близько 30 мозаїк внесені до реєстрів культурної спадщини: які саме Науковці розробили новий спосіб використання сонячного світла для запуску хімічних реакцій Астрономи виявили планету з океаном магми, не схожу на жодну відому
Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026 «Таємний агент» — бразильський політичний трилер без політики 12 березня 2026 «Гамнет», «Кутюр» та «Гострі картузи»: 12 фільмів березня 12 березня 2026

