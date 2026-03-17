У Феодосії обвалився вівтар у храмі, де вінчався Іван Айвазовський

У тимчасово окупованій Феодосії обвалився бічний вівтар у храмі архангелів Гавриїла і Михаїла — пам’ятці XV століття. Про це повідомили активісти руху «Хранители наследия» у російській соцмережі «Вконтактє».

Це католицький храм вірменської громади, збудований 1408 року. За даними істориків, тут у XIX столітті вінчався Іван Айвазовський. Судячи зі світлин, одна зі стін споруди частково зруйнована, раніше також повідомлялося про обвал дзвіниці.

Ще на початку 2026 року місцеві мешканці звертали увагу на аварійний стан будівлі, зокрема тріщини у стінах. Богослужіння у храмі не проводяться, для відвідувачів він закритий. За повідомленнями російських медіа, територію використовують для паркування автомобілів.

У Кримськотатарському ресурсному центрі наголошують, що руйнування історичних об’єктів у Криму є наслідком неналежного утримання та бездіяльності окупаційної адміністрації. За їхніми словами, це створює ризик втрати пам’яток багатонаціональної історії півострова.

Храм архангелів Гавриїла і Михаїла внесений до переліку об’єктів культурної спадщини. Востаннє його реставрували ще у 1968 році. Раніше окупаційна влада заявляла про можливість відновлювальних робіт, однак лише за наявності фінансування.