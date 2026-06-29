Американський бренд Wilson створив спортивну сукню на честь української тенісистки Марти Костюк

Американський бренд спортивного одягу Wilson представив нову тенісну сукню Marta, створену на честь української тенісистки Марти Костюк. Спортсменка виступатиме у цій сукні на Вімблдонському турнірі.

Авторкою дизайну стала креативна директорка Wilson Джоель Майклофф. Дебют Костюк на цьогорічному Вімблдоні відбудеться 30 червня, де вона зустрінеться на корті з аргентинкою українського походження Надією Подороською.

У Wilson зазначають, що білий колір сукні продиктований традиційним дрескодом Вімблдона, однак сама модель покликана відобразити характер української спортсменки. Комплект має вбудовану підтримку, шорти-підкладку та виготовлений із мереживної тканини, стійкої до поту.

Вімблдонський турнір є найстарішим турніром великого тенісу та єдиним, який проводиться на трав'яному покритті. Щороку змагання відбуваються на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, де розігруються титули в одиночному, парному та змішаному розрядах серед чоловіків і жінок.

Марта Костюк підходить до Вімблдону в статусі однієї з провідних українських тенісисток нового покоління. Вона вже має перемоги над гравчинями з топ-10 світового рейтингу, регулярно доходить до пізніх стадій турнірів Великого шлема й закріпилася в основній сітці найпрестижніших змагань Жіночої тенісної асоціації.