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Американський бренд Wilson створив спортивну сукню на честь української тенісистки Марти Костюк

Іван Назаренко 29 червня 2026
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Американський бренд спортивного одягу Wilson представив нову тенісну сукню Marta, створену на честь української тенісистки Марти Костюк. Спортсменка виступатиме у цій сукні на Вімблдонському турнірі.

Авторкою дизайну стала креативна директорка Wilson Джоель Майклофф. Дебют Костюк на цьогорічному Вімблдоні відбудеться 30 червня, де вона зустрінеться на корті з аргентинкою українського походження Надією Подороською.

У Wilson зазначають, що білий колір сукні продиктований традиційним дрескодом Вімблдона, однак сама модель покликана відобразити характер української спортсменки. Комплект має вбудовану підтримку, шорти-підкладку та виготовлений із мереживної тканини, стійкої до поту.

Вімблдонський турнір є найстарішим турніром великого тенісу та єдиним, який проводиться на трав'яному покритті. Щороку змагання відбуваються на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету, де розігруються титули в одиночному, парному та змішаному розрядах серед чоловіків і жінок.

Марта Костюк підходить до Вімблдону в статусі однієї з провідних українських тенісисток нового покоління. Вона вже має перемоги над гравчинями з топ-10 світового рейтингу, регулярно доходить до пізніх стадій турнірів Великого шлема й закріпилася в основній сітці найпрестижніших змагань Жіночої тенісної асоціації.

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