У Харкові хочуть надбудувати мансарду на пам’ятці архітектури XIX століття

Харківська міська рада опублікувала концепцію відновлення будинку на вул. Квітки-Основ’яненка, 11. Це пам’ятка містобудування та архітектури місцевого значення, яка серйозно постраждала від російського обстрілу у 2022 році та пожежі у 2024-му.

У концепції передбачили надбудову мансардного поверху та облаштування аркади-галереї на першому поверсі.

Фотограф і дослідник історії Харкова Іван Пономаренко звернув увагу, що будинок має статус пам’ятки, тому такі втручання потребують фахової оцінки з погляду збереження його історичних пропорцій.

«Аркада, можливо, 200 років тому справді була, та її скління зробили пізніше. Тут потрібні коментарі фахівців. Звісно, добре, що пам’ятку намагатимуться відновити, але не треба забувати, що статус пам’ятки вона отримала не просто так. Вона має бути збережена в автентичному вигляді хоча б у плані пропорцій», — написав Пономаренко.

Будинок на вул. Квітки-Основ’яненка, 11 відомий як будинок купців Тамбовцевих. Його звели у 1824 році за проєктом архітектора Степана Чернишова. Родина Тамбовцевих жила на другому поверсі, а на першому працювали крамниці.

Будівля також відома галантерейним магазином Федора Януровського «Дамське щастя». На початку ХХ століття його реклама регулярно з’являлася в харківській пресі, а продавчині спілкувалися з покупцями італійською, німецькою, англійською та французькою. Магазин із такою ж назвою працював у будинку ще на початку 2010-х років.

Загалом Харківська міська рада представила концепції відновлення 16 житлових будинків і одного ліцею. Ознайомитися з ними та проголосувати можна на сайті Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції.