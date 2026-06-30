«Рідна кава» в «Сільпо»: що спробувати з української крафтової обсмажки

У «Сільпо» розвивають проєкт «Рідна кава» — спеціальну поличку з кавою українських крафтових обсмажчиків. Локальні обсмажчики представлені в мережі вже понад три роки, а з початку 2026 року «Сільпо» запустило окреме брендування цих полиць, щоби покупцям було легше знайти українську крафтову каву в магазинах.

Ідея проєкту — популяризувати українських обсмажчиків, підтримати локальний бізнес і зробити каву свіжого обсмаження доступнішою для гостей мережі. В асортименті є різні формати: від дріпів, які можна заварити просто в чашці, до зерна для використання в домашніх кавомашинах і експериментальних позицій для споживачів, які вже добре орієнтуються в спешелті.

На полицях «Рідної кави» є локальні бренди різного масштабу: Buco High, FEELtrd, Fresh Black, Funt Coffee, Idealist Coffee, Mad Heads, «Пуск», «Світ Кави», «Фабрика кави», а також власне обсмаження «Сільпо». Загалом у проєкті представлено 80 артикулів кави.

Каву для асортименту відбирають за кількома критеріями. У «Сільпо» проводять дегустації, оцінюють смак, потенційну нішу продукту, паковання та загальний образ бренду. Важливо й те, щоби позиції не дублювали одна одну: кожен обсмажчик має пропонувати щось своє.

Окремо звертають увагу на цінності виробника — зокрема прозоре походження зерна, зрозумілі ланцюги постачання, інноваційність і внесок у розвиток кавової культури.

Що спробувати

Для першого знайомства з крафтовою кавою в «Сільпо» радять звернути увагу на мікс дріпів Idealist. У наборі зібрані кави з кількох країн походження, а сам формат не потребує додаткового обладнання: достатньо чашки й гарячої води. Це зручний спосіб спробувати різні смакові профілі без кавомолки, фільтр-воронки чи еспресо-машини.

Ще одна позиція — декаф-дріп FEELtrd. Це кава без кофеїну, яка підходить охочим пити каву не лише зранку або дозволити собі кілька чашок протягом дня. У проєкті її подають як приклад сучасного погляду на каву без кофеїну.

Для тих, хто вже знайомий зі спешелті й хоче більш незвичних смаків, є мікс експериментальних ферментацій Fresh Black. У ньому поєднані кави з різних країн і з різними способами обробки. Такі позиції можуть мати яскраві фруктові, ягідні чи ферментовані ноти.

Чим відрізняється крафтова обсмажка

У «Сільпо» пояснюють, що українські обсмажчики в проєкті часто працюють зі світлими або середніми профілями обсмаження. Такий підхід допомагає краще розкрити природний смак зерна — фруктові, ягідні, квіткові або солодкі ноти.

На відміну від темнішого обсмаження, яке частіше трапляється в масовому сегменті, крафтова кава дає більше простору для порівняння смаків. Покупець може обирати між різними країнами походження, способами обробки, ступенями обсмаження і форматами приготування.

На поличці є варіанти, орієнтовані на різні звички. Дріп-пакети можна заварити просто в чашці. Зернову й мелену каву українських обсмажчиків можна використовувати для еспресо-машин, автоматичних кавомашин, фільтр-методів або турки — залежно від рекомендацій виробника.

На що звертати увагу під час вибору

Свіжість — один із головних принципів крафтової кави. Українські обсмажчики готують невеликі партії та оновлюють асортимент залежно від сезонності зерна. На більшості паковань спеціалізованої кави зазначають дату обсмаження — на відміну від звичного супермаркетного підходу, де головним орієнтиром часто є термін придатності.

Кава змінюється від урожаю до урожаю, а її смаковий профіль залежить від походження зерна, методу обробки й від роботи обсмажчика. Для покупця це означає більше простору для вибору: можна почати з простих дріпів, перейти до зерна для домашньої кавомашини, спробувати декаф або обрати експериментальну ферментацію.

Для українських брендів «Рідна кава» — це можливість бути помітнішими на полиці великої мережі й розповідати про свій продукт ширшій аудиторії. Брендинг проєкту також побудований навколо ідеї локальності та ручної роботи: в айдентиці використали стиль ліногравюри, а візуальні сюжети показують обсмажчиків як спільноту, яка разом створює український продукт.

«Рідна кава» — це спосіб познайомитися з українськими обсмажчиками без відвідання спеціалізованої кав’ярні. Початківцям можуть підійти дріпи Idealist або декаф FEELtrd. Досвідченим кавоманам варто звернути увагу на експериментальні ферментації Fresh Black, мікролоти й сезонні позиції від інших українських обсмажчиків.