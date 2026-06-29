У Львові будують перше в Україні соціальне житло для молоді із коворкінгом у бомбосховищі

У Львові презентували проєкт MOLOHOUSE — перше в Україні молодіжне соціальне житло інклюзивного типу. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Новий будинок площею понад 3 тисячі квадратних метрів налічуватиме 53 безбар'єрні квартири, кожна з яких матиме площу близько 36 квадратних метрів. Проживати тут зможуть працевлаштовані молоді люди віком до 25 років, які переїхали до Львова з інших регіонів.

Відбір мешканців проводитиме конкурсна комісія, максимальний термін оренди становитиме три роки. Очікується, що щомісячна вартість житла становитиме від 5 до 7 тисяч гривень. Нині в будинку проводять фінальні роботи.

Житло розподілятимуть за визначеними квотами: 20% квартир отримають працівники освіти, ще 20% — медики та реабілітологи, 20% призначені для представників культури, креативних індустрій, а також співробітників ДСНС, поліції та інших служб. Решту 40% віддадуть за відкритим конкурсом із пріоритетом для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів.

Проєкт має допомогти молоді отримати доступне житло на період, поки вона стає фінансово самостійною. Місто прагне створити повноцінний фонд соціального житла та домогтися ухвалення закону, який дозволить реалізовувати подібні ініціативи по всій країні.

Особливістю MOLOHOUSE стане багатофункціональний простір, де будуть поєднані укриття та коворкінг. Цю ідею запропонував фронтмен гурту «Антитіла» та речник Ради з молодіжних питань при Президентові України Тарас Тополя. За його словами, це не лише безпечне місце під час повітряних тривог, а й простір для роботи, спілкування та розвитку молоді, який варто масштабувати по всій Україні.

MOLOHOUSE стане другим із восьми житлових будинків, що зводять на вулиці Миколайчука в межах проєкту «Житло для внутрішньо переміщених осіб та відновлення звільнених міст України». Перший будинок відкрили у лютому 2025 року, зараз там проживають ветерани й цивільні, які лікуються після поранень.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що перший будинок вдалося звести приблизно за рік — темпи, які, за його словами, дивують європейських партнерів.