У Києві близько 30 мозаїк внесені до реєстрів культурної спадщини: які саме

Артем Черничко 17 березня 2026
106
Станом на березень 2026 року в Києві на офіційному обліку перебуває близько 30 об’єктів монументального мистецтва. Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини КМДА у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

Частина творів уже має статус пам’яток місцевого значення, інші — внесені до Переліку об’єктів культурної спадщини міста.

Об’єкти у Державному реєстрі нерухомих пам’яток (місцевого значення):

  • Панно «Перемога» — на адміністративно-лабораторному корпусі (вул. Юлії Здановської, 33/34).
  • Панно «Квітучі сади» («Україна молода») — (Дарницький бульвар, 23).

Об’єкти у Переліку культурної спадщини Києва:

  • Панно «Творча праця» (вул. Андрія Малишка, 15/1).
  • Панно «Охорона оточуючого середовища» (вул. Андрія Малишка, 25/1).
  • Комплекс «Людина та природа» (11 мозаїк) на фасадах будинків №24 та №28 на бульварі Лесі Українки.
  • Панно «Рух» (бульв. Академіка Вернадського, 32).

  • Ансамбль на Берестейському проспекті (будинки №17, 19, 21, 23, 27): 5 панно («Трипільська культура», «Культура Київської Русі», «Симфонія праці», «На захист миру», «Квітучий Київ»). (Мозаїку в будинку №25 не взяли на облік через радянську символіку, але вона лишається частиною ансамблю — прим. ред.).
  • Ансамбль «Творчість» (4 панно): «Ткацтво», «Гончарство», «Сонце — джерело життя», «Танцюристи та музики» (бульв. Вацлава Гавела, 50-54/26).
  • Панно «Наука» на корпусі №18 КПІ (вул. Політехнічна, 41).
  • Панно «Українська пісня» (вул. Богдана Хмельницького, 26).
  • Ансамбль керамічних панно Будинку національних творчих колективів України (бульв. Тараса Шевченка, 50-52).

У травні 2024 року Київрада ухвалила рішення про додаткові заходи зі збереження мозаїк. Зараз створена міжвідомча група опрацьовує новий список творів, які внесуть до системи «Управління майновим комплексом Києва». Водночас дослідженням об’єктів займається Київський науково-методичний центр по охороні пам’яток.

Фото на обкладинці: Панно «Перемога» (Antonina Vyshnevska / Wikimedia Commons)
