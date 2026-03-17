У видавництві Stretovych вийде книжка про Анну Стен — першу українську зірку Голлівуду

У видавництві Stretovych вийде книжка журналістки й дослідниці Наталії Васюри «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду». Видання присвячене акторці українського походження, яку вважають першою українською зіркою Голлівуду.

Анна Стен народилася в Києві, мала козацьке походження, пережила голодні 1920-ті в українській столиці та пройшла кар'єрний шлях від офіціантки до кінозірки Радянського Союзу, а згодом — Європи та США. Вона знялася у 27 фільмах і, як зазначають у видавництві, склала конкуренцію Марлен Дітріх і Ґреті Ґарбо. На початку 1930-х її ім’я знали в різних куточках Америки: фільми з Анною Стен рекламували в популярних газетах, а її фото з’являлися на обкладинках відомих журналів.

У книжці Наталія Васюра розповідає про епоху й життя Анни Стен, а також публікує досі невідомі факти її біографії. Авторка дослідила родовід акторки, її київські адреси, перших учителів і життя в Голлівуді.

«Ця робота велась довго й непросто, часом, реально, під ракетами, коли вночі доводилось ховатись у метро, я відволікалась читаючи джерела, але все це було того варте. На сьогодні вдалося дізнатись реальне походження Анни Стен, її київські адреси, дізнатись про її перших київських вчителів і про те, як Анна жила в Голлівуді. Спойлер — Марлен Дітріх частенько була в неї в гостях, де пригощали українським борщем», — коментує вихід книжки Наталія Васюра.

У видавництві зазначають, що історія Анни Стен — це нетипова історія успіху. Вона не стала класичним втіленням американської мрії, але змогла відстояти власну незалежність і залишитися вірною своїм принципам. Її біографія, на думку видавців, також допомагає інакше подивитися на внесок українців у розвиток світового мистецтва. І на те, в яких умовах зберігалися українська ідентичність і історична пам’ять.

Передзамовлення на книжку триває до 30 квітня включно, а відправку запланували з 1 травня 2026 року. Усі передзамовлені примірники авторка підпише.

Видання виходить за підтримки фонду «Повір у себе».